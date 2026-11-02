Ordu elektrik kesintisi 2, 3 ve 4 Kasım 2026 tarihlerinde birçok ilçede uygulanacak. Planlı şebeke bakım ve yenileme çalışmaları kapsamında Altınordu, Ünye, Fatsa, Akkuş, Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, Kabataş, Mesudiye ve Perşembe ilçelerinin bazı mahallelerinde elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintilerden etkilenecek mahalleler ve elektriklerin yeniden verileceği saatler açıklandı.

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Ordu'da 2 Kasım Pazartesi günü başlayan planlı elektrik kesintileri, 3 Kasım Salı ve 4 Kasım Çarşamba günlerinde de devam edecek. Elektrik dağıtım şebekesinde yürütülecek çalışmalar nedeniyle bazı mahalle ve sokaklara belirli saatlerde enerji verilemeyecek. İlçelere göre farklılık gösteren kesintilerin başlangıç ve bitiş saatleri ile etkilenen bölgeler planlı kesinti programında yer alıyor.

ORDU ELEKTRİK KESİNTİSİ 2-3-4 KASIM

ÜNYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 12.00: Çatak Mahallesi, Uzunkırık.

09.00 ile 17.00: İnkur Mahallesi, Hatipli Küme Evleri, İnkur Belediye Yolu 1, İnkur Hatipli Küme Evler; Çatak Mahallesi, Balcılı.

13.00 ile 17.00: Çatak Mahallesi, Balcılı, Hocalar, Karpuz, Mahmutoğulları Sokak.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 14.00: Gölevi Mahallesi, Devlet Sahil Yolu, Devrent 1.

10.00 ile 17.00: Yüceler Mahallesi, Kalafat, Yüceler Mahallesi.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

AKKUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.30 ile 17.00: Gökçebayır Mahallesi, Aşçılı, Demircili, Tifi Düzü.

3 Kasım Salı

09.30 ile 17.00: Haliluşağı Mahallesi, Avcıuşağı, Bozoğlu, Irmakiçi, Köyyanı, Küçükkiremce, Yeni, Çöpoğlu Merkez, Öteyüz; Gökçebayır Mahallesi, Aşçılı, Demircili, Tifi Düzü.

10.00 ile 17.00: Ceyhanlı Mahallesi, Bolat Uşağı, Dışkaya, Güldürgen, Kotran Fırını, Koyuneğreği, Sülümanlı, Topçam, Şenalan; Gedikli Mahallesi, Abazalı, Aşağı Alaor, Dumrulbaşı, Eşemez, Gökmenli, Kalaycık, Kaya Altı, Melder, Merkez, Okulyanı, Paşael, Sakarya, Yukarı Alaor, Çöntülü; Gökçebayır Mahallesi, Abazalı; Ketendere Mahallesi, Ev Altı, Gavra, Guccamağı, Kalenderli, Ketendere Küçükgöl, Sazak Güneyi, Sevindikli, İnyanı; Kuşçulu Mahallesi, Bağderesi, Esebeleği, Kıran, Şevkili; Külekçili Mahallesi, Abdallı, Aşağı, Aşağı Kışla, Köyyeri, Yukarı Kışla, Yukarı Merkez, Çavdarağzı; Meyvalı Mahallesi, Bulanıklı, Değirmen Yanı, Esköy, Irmak Çatı, Karahasan, Kiremitlik, Meyvalı Mahallesi 1, Pusaklı, Yombacak, Çoğnu, İspenli; Çavdar Mahallesi, Ahmatlı, Aşakı, Göllez, Kiren, Mehdellü, Orta 2, Orta Mah 2, Orta Mah 1, Osmangil, Çöntülü; Çukurköy Mahallesi, Cami Yanı, Cıngıllı, Dumrulbaşı, Hayat Yanı, Ketendere Küçükgöl, Köse Kahya, Küçükgöl, Kiren, Mocuklu, Onbaşıgil, Salıkgil, Çavuşgil, Çukurköy Mahallesi 1.

4 Kasım Çarşamba

09.30 ile 17.00: Kemikgeriş Mahallesi, Bektaşgil, Bektaşlı, Eğrice, Hacı Hüseyin, Hacıgil, Kemik Geriş Değirmen Yanı, Sarıoğulları; Ormancık Mahallesi, Bayramlı, Düzkaya, Düzyanı, Erikbelen, Evlös, Günaz, Olucak, Ormancık Kuz, Tenteli; Ortabölme Mahallesi, Balcılı; Çamlıca Mahallesi, Meşeyolu, Samanlık, Çakıllı, Çamlıca Merkez, İtkeser.

10.00 ile 13.00: Meyvalı Mahallesi, Değirmen Yanı, Esköy, Irmak Çatı, Meyvalı Mahallesi 1, Çoğnu, İspenli.

15.00 ile 17.00: Külekçili Mahallesi, Aşağı, Köyyeri, Yukarı Merkez, Çavdarağzı.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

ALTINORDU ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.15: Dikence Mahallesi, Dikmeşe Mevkii, Kerpiçlik, Tikence Köyü Yolu 1; Kayadibi Mahallesi, Alacaağaç, Günören Tepe, Kayadibi Köyü Yolu 1, Kurtköy, Sivaslı; Günören Mahallesi, Boğmalık, Çatalağız, Dere, Günören Tepe, Horozgüney, Kocamustafaoğlu, Kurtkuyu, Kuşluğan, Tepe, Tepecik, Tomakin; Örencik Mahallesi, İçme, İçme 1, Kavaklar, Örencik, Örencik 1, Örencik 2, Örencik 3, Örencik Köyü Yolu 1; Kısacık Mahallesi, Ağanak, Arı, Evliya, Kısacık Mahallesi 1, Tepe; Bucak Mahallesi, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 422, 423, Ataçlar.

09.00 ile 17.00: Eyüplü Mahallesi, Celletoğlu, Eyüplü Köyü Yolu 1, Hatipoğlu, Kovancıoğlu; Terzili Mahallesi, 1035, 1043, Ahmetoğlu Kıranı, Devecioğlu, İncirli, Kadıoğlu, Karaali, Kıran TOKİ, Kırcaoğlu, Kızıllık Küme Evleri, Manavoğlu, Olukçukuru, Tarakçıoğlu, Tepedağ, Terzili Köyü Yolu 1, Terzili Merkez, Tömçüoğlu Mevkii; Karapınar Mahallesi, Ahmetoğlu Kıranı Mevkii, Köy İçi Mevkii Küme Evleri, Okul Yanı Mevkii Küme Evleri; Karşıyaka Mahallesi, 2078, Çelebi Küme Evleri, Şehit Birol Yıldırım.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.15: Dikence Mahallesi, Dikmeşe Mevkii, Kerpiçlik, Tikence Köyü Yolu 1; Kayadibi Mahallesi, Alacaağaç, Günören Tepe, Kayadibi Köyü Yolu 1, Kurtköy, Sivaslı; Günören Mahallesi, Boğmalık, Çatalağız, Dere, Günören Tepe, Horozgüney, Kocamustafaoğlu, Kurtkuyu, Kuşluğan, Tepe, Tepecik, Tomakin; Örencik Mahallesi, İçme, İçme 1, Kavaklar, Örencik, Örencik 1, Örencik 2, Örencik 3, Örencik Köyü Yolu 1; Kısacık Mahallesi, Ağanak, Arı, Evliya, Kısacık Mahallesi 1, Tepe.

09.00 ile 12.00: Yukarıtepe Mahallesi, Merkez, Sıraca, Yukarıtepe Mahallesi 1.

13.00 ile 15.30: Şenocak Mahallesi, Çilekli, Şenocak Çilekli.

Gülyalı elektrik kesintisi

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 12.00: Turnasuyu Mahallesi, Garkın.

AYBASTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Pelitözü Mahallesi, Cumhuriyet Küme Evleri, Germoşe Yayla Küme Evleri, Merkez, Merkez Küme Evler, Merkez Küme Evleri, Pelitözü Mahallesi 1, Su Üstü Mevkii.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

ÇATALPINAR ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Karahasan Mahallesi, Düzkıran, Fırışlık, Karahasan Merkez, Öğrencik; Ortaköy Mahallesi, Acegüney, Aşağı Sarıbıyık, Bükcüez, Cıngılca, Çılgılca, Kızıl Ot, Ortaköy Köyü Yolu 1, Yukarı Sarıbıyık; Sayacatürk Mahallesi, Alçakbel.

ÇAYBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.30: Göksu Mahallesi, Alühlü, At Uşağı, At Uşağı (1), Atuşağı (2), Merkez, Midilli, Sekmenli, Yayla Evleri; Aşıklı Çakıllı Mahallesi, Aşıklı, Aşıklı Çakıllı Mahallesi Topçugil, Aşıklı Küme Evleri, Çağmanlı Düz, Çakıllı Mahallesi 1, Kocakoçlar Küme Evleri, Osmantarlası Mevki Küme Evler, Topçugil Küme Evler; Kapılı Mahallesi, Çağmanlı Düz, Çubuklu, Kapılı Köyü Yolu 1, Kapılı Merkez, Kayadibi, Köse Mehmetgil, Kuz, Sapak, Sapak Mevkii Küme Evler, Şehiryeri, Tepealan, Tombaşlı, Yayla Evleri; Mollalı Mahallesi, Ardı Mevkii, Çağmanlı Düz, Çakıllı Mahallesi 1, Hüseyinler Küme Evleri, Kösegil Mevki Küme Evler, Sapak Mevkii Küme Evler; Taşkesiği Mahallesi, Namashayat Abdü Uşağı Mevkii Küme Evleri, Namazhayat; İlküvez Mahallesi, Çukur, Çukur Mahallesi Mevkii Küme Evleri, Emniyet, Erbaa.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 15.00: Hacıali Mahallesi, Hacıali Küme Evleri.

09.00 ile 17.00: Tekke Mahallesi, Tekke Küme Evler, Tekke Küme Evleri.

Akkuş elektrik kesintisi

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.30: Kurtboğaz Mahallesi, Boztepe, Eğri Tarla, Köyiçi, Merkez.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

FATSA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Örencik Mahallesi, Tepebaşı, Tepeköseli Mahallesi 1; Kulak Mahallesi, Çavuş, Tepeköseli Mahallesi 1, Tepeköseli Mahallesi; Yapraklı Mahallesi, Yapraklı Köyü Yolu 1; Kavraz Mahallesi, Boğcaağaç Küme Evleri, Kavraz Mahallesi Serdaroğlu Küme Evleri, Konak Yanı Küme Evleri, Şalvaroğlu Küme Evler, Şalvaroğlu Küme Evleri; Bolaman Mahallesi, Bolaman Mahallesi 1.

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Örencik Mahallesi, Tepebaşı, Tepeköseli Mahallesi 1; Kulak Mahallesi, Çavuş, Tepeköseli Mahallesi 1, Tepeköseli Mahallesi; Yapraklı Mahallesi, Yapraklı Köyü Yolu 1; Kavraz Mahallesi, Boğcaağaç Küme Evleri, Kavraz Mahallesi Serdaroğlu Küme Evleri, Konak Yanı Küme Evleri, Şalvaroğlu Küme Evler, Şalvaroğlu Küme Evleri; Bolaman Mahallesi, Bolaman Mahallesi 1; Büyükkoç Mahallesi, Büyükkoç Köyü Yolu 1, Büyükkoç Tepe, Hacullu; Eskiordu Mahallesi, Aşağıköy, Baharlı, Eskiordu; Bahçeler Mahallesi, Hatipler; Mehmetakif Mahallesi, Ceceloğlu, Karapınar, Mehmet Akif, Mehmetakif; Yusuflu Mahallesi, Düzağız, Yusuflu; Küçükkoç Mahallesi, Aşağı Mahallesi.

09.00 ile 15.30: Geyikçeli Mahallesi, Göloğlu Küme Evler, Orhangazi Küme Evleri; Kargucak Mahallesi, 19 Mayıs, Celaloğlu, Dere, Düzağız, Gazi, Kargucak, Kargucak Mahallesi Gazi, Kenan Evren, Kurtuluş, Mimar Sinan, Vatan, Yusuflu; Karşıyaka Mahallesi, Cengiz Topel, Dereköy, Fatih (Kadıoğlu), Güneş, Karşıyaka Kale, Şehit Hikmet Küçe, Şehit Naci Emil; Oluklu Mahallesi, Karapınar, Merkez, Sarnıç; Yukarıardıç Mahallesi, Yukarıardıç Köyü Yolu 1; Yusuflu Mahallesi, Düzağız, Tetik Mahallesi, Yusuflu, Yusuflu Köyü Yolu 1; Hatipli Mahallesi, Aydınlı, Camiyanı, Cumhuriyet, Fartıl, Fatih, Fatih (Kadıoğlu), Hatipli Belediye Yolu 1, Hatipli Fatih, Hatipoğlu, Kargucak, Kargucak Mahallesi Gazi, Karşıyaka Kıbrıs, Karşıyaka Mahallesi Kıbrıs, Körük, Kurtuluş, Mehmet Akif Ersoy, Milliyet, Sanayi, Şehit Hikmet Küçe, Şehit Emin Çiçek, Ulus, Vatan.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Büyükkoç Mahallesi, Büyükkoç Köyü Yolu 1, Büyükkoç Tepe, Hacullu; Eskiordu Mahallesi, Aşağıköy, Baharlı, Eskiordu; Bahçeler Mahallesi, Hatipler; Mehmetakif Mahallesi, Ceceloğlu, Karapınar, Mehmet Akif, Mehmetakif; Yusuflu Mahallesi, Düzağız, Yusuflu; Küçükkoç Mahallesi, Aşağı Mahallesi.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

GÖLKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Düzyayla Mahallesi, Aybastı, Düzyayla Gölköy, Ekşioğlu, Kozalan, Meryem, Reşadiye; Akçalı Mahallesi, Beştam, Eskiköy, Gandazevyanı, Güney, Kıran, Köseoğlu, Omaryeri, Ortaköy, Tevekkel, Öteyüz; Emirler Mahallesi, Meryemana, Saklı; Çatak Mahallesi, Kayalı, Merkez, Somuncuoğlu.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Düzyayla Mahallesi, Aybastı, Düzyayla Gölköy, Ekşioğlu, Kozalan, Meryem, Reşadiye.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

GÜLYALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 12.00: Alibey Mahallesi, Cebecili.

13.00 ile 16.00: Kestane Mahallesi, Dörekli.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 12.00: Turnasuyu Mahallesi, Garkın.

ALTINORDU ELEKTRİK KESİNTİSİ

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 12.00: Yukarıtepe Mahallesi, Merkez, Sıraca, Yukarıtepe Mahallesi 1.

Merkez; Yakacık Mahallesi, Çonalı Küme Evleri, Kıran Yol Küme Evleri, Korgan; Alankent Mahallesi, Çonalı Küme Evleri, Tepe, Tepe (Yakacık), Tepe Küme Evleri.

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Belen Mahallesi, Belen Merkez Küme Evleri, Çavuş Çayırı Küme Evleri, Erzenoğlu Küme Evleri, Merkez; Yakacık Mahallesi, Çonalı Küme Evleri, Kıran Yol Küme Evleri, Korgan; Alankent Mahallesi, Çonalı Küme Evleri, Tepe, Tepe (Yakacık), Tepe Küme Evleri.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Belen Mahallesi, Belen Merkez Küme Evleri, Çavuş Çayırı Küme Evleri, Erzenoğlu Küme Evleri, Merkez.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

MESUDİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 17.00: Akpınar Mahallesi, Akpınar.

3 Kasım Salı

09.00 ile 13.00: Mahmudiye Mahallesi, Mahmudiye Yeni.

13.30 ile 17.30: Mahmudiye Mahallesi, Mandıra, Kırkharman.

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 17.00: Mahmudiye Mahallesi, Mandıra, Kırkharman; Darıcabaşı Mahallesi, Darıcabaşı Merkez.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

PERŞEMBE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2 Kasım Pazartesi

09.00 ile 13.00: Yazlık Mahallesi, Çandır 3, Güney, Karadere, Kuz, Merkez, Yeni; Medreseönü Mahallesi, Doğanlı, Erdem, Güney, Karanfil, Kazancılı, Keküloğlu, Kıran, Kıranbaşı, Köseoğlu, Küçüloğlu, Medreseönü Mahallesi 1, Yukarı Doğanlı, Sahil, Sahil (Doğanlı), Sami Doğan; Kazancılı Mahallesi, Güney, Kazancılı Köyü Yolu 1, Kuz, Orta.

3 Kasım Salı

09.00 ile 17.00: Doğan Mahallesi, Çangallı, Çarkçıoğlu, Dikilitaş, Doğan Köyü Yolu 1, Doğan Orta, Goloğlu, Kahvecioğlu, Kızılbük, Kütüklük, Tekirağzı, Ulubeyli, Çolakoğlu; Bekirli Mahallesi, Arifağa, Aşağı Çaylakoğlu, Bekirli Mahallesi 1, Canikoğlu, Gavran, Hacıoğlu, Merkez, Yukarıçaylakoğlu, Çolakoğlu, Doğan Orta; Efirli Mahallesi, Akcova, Bakaçlı, Efirli Yalı, Günbatısı, Hacıhamitli, Hacıoğlu, Hekim, Hıdıroğlu, Orta, Sahil; Neneli Mahallesi, Akçukurdere, Becelli, Çağanoğlu, Çolakoğlu, Dabur (Orta), Fındıklıoğlu, Hattat, Ketaçoğlu, Neneli Köyü Yolu 1, Ordu Samsun Karayolu, Orta, Kütüklük.

Ordu elektrik kesintisi 2-3-4 Kasım! Ünye, Fatsa, Altınordu, Mesudiye...

4 Kasım Çarşamba

09.00 ile 13.00: Güzelyurt Mahallesi, Güzelyurt Hacıoğlu, Hacıoğlu, Seki, Aşağı Çaylakoğlu, Gavran, Göldüzü; Ekinciler Mahallesi, Çangallı, Tekirağzu, Tepeköy, Göynük, Güney; Soğukpınar Mahallesi, Belenbaşı, Dereiçi, Göldüzü, Güney, Hatipli, Kabakoz, Karavaiz, Odabaşı, Saydere, Soğukpınar Köyü Yolu 1, Tavukçu, Telcioğlu, Bıcıloğlu, Gedikoğlu, Kovantaşı.

13.00 ile 17.00: Medreseönü Mahallesi, Camii, Demirci, Erdem, Hatipoğlu, İstanbuloğlu, Karanfil, Kepez, Medreseönü Dere, Medreseönü Mahallesi 1, Medreseönü Sahil, Pınar, Reşat Yavuz, Sahil (Doğanlı), Sami Doğan, Seher, Şehit İsmail, Afırlı, Esen, Eren, Garipçe.

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