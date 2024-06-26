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Ordu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Ordu, Muhtar, Fatsa, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayın ardından azasını vuran muhtar yakalandı mı, tutuklandı mı gibi sorular gündeme gelirken Fatsa'da olan son dakika olayında gelişme yaşandı. Aralarında önceden husumet olan ikiliden muhtar, silahı ile Öztürk'ü vurmuştu.

Ordu'da yaşanan dehşetin ardından Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, aralarında kavga bulunan Özkan Öztürk'ü öldürdü. Gündeme gelen üzücü olayda son dakika durumu araştırılırken gelişmeler yaşandı.

FATSA'DA SON DAKİKA OLAY AZASINI VURAN MUHTAR YAKALANDI MI?

Fatsa'da azasını tabanca ile öldüren muhtar tutuklandı. Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından emniyette işlemler tamamlanırken Öztepe, kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Ordu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı - 1. Resim

ORDU'DA MUHTAR OLAYI NEDİR?

Hacıköy Mahallesi Muhtarı Muhammet Öztepe, aralarında olay geçen 37 yaşındaki Özkan Öztürk'ü silahı ile vurdu. İkilinin arasında daha önceden de kavga olduğu belirtilirken Filiz Sokak'ta yaşandı. Yaralı Fatsa Devlet Hastanesine kaldırılırken tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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