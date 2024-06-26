Ordu Fatsa'da azası Özkan Öztürk'ü vuran muhtar yakalandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Haziran 2024 10:21 - Güncelleme: 26 Haziran 2024 10:29 - Güncelleme:

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Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Ordu'nun Fatsa ilçesinde meydana gelen olayın ardından azasını vuran muhtar yakalandı mı, tutuklandı mı gibi sorular gündeme gelirken Fatsa'da olan son dakika olayında gelişme yaşandı. Aralarında önceden husumet olan ikiliden muhtar, silahı ile Öztürk'ü vurmuştu.