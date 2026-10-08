Gökyüzü meraklılarının her yıl heyecanla beklediği Orionid meteor yağmuru, 2026 yılında ekim ayında gözlemlenecek. Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir, Türkiye'den görülecek mi merak edilirken en etkili olduğu süreç ise araştırılmaya devam ediliyor.

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Orionid meteor yağmuru 2026 yılında da gökyüzü gözlemcilerine görsel bir şölen sunmaya hazırlanıyor. Dünya'nın Güneş etrafındaki yörüngesinde ilerlerken belirli bir dönemde karşılaştığı parçacıkların atmosfere girmesiyle meydana gelen Orionidler, hızlı hareket eden meteorlarıyla biliniyor. Peki, Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir, Türkiye'den görülecek mi?

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir? Türkiyeden görülecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Orionid meteor yağmuru 2 Ekim-7 Kasım tarihleri arasında aktif olacak. Meteor yağmurunun en yoğun görüleceği dönem ise 21 Ekim'i 22 Ekim'e bağlayan gece olacak. Zirve gecesinde uygun gökyüzü koşullarında saatte yaklaşık 10 ila 20 meteor görülebilecek.

Orionidlerin bilhassa gece yarısından sonra ve sabaha karşı daha iyi izlenmesi bekleniyor. Gece boyunca farklı zamanlarda meteorlar görülebilirken zirve gecesinde uzun süreli gözlem yapmak daha fazla meteor yakalama şansını artırıyor.

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir? Türkiyeden görülecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL OLUŞUR?

Orionid meteorları Dünya'nın Halley Kuyruklu Yıldızı'ndan geride kalan parçacıkların bulunduğu bölgeden geçmesiyle oluşuyor. Atmosfere yüksek hızla giren küçük parçacıklar yanarak gökyüzünde parlak izler meydana getiriyor.

Meteorların hızı saniyede yaklaşık 66 kilometreye ulaşabiliyor. Bu nedenle gökyüzü meraklıları için 21-22 Ekim gecesi önemli bir gözlem imkanı sunuyor.

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir? Türkiyeden görülecek mi?

ORİONİD METEOR YAĞMURU NASIL İZLENİR, TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Orionid meteor yağmuru, Kuzey ve Güney Yarım Küre'den gözlemlenebilirken Türkiye'den de izlenebilecek. Meteor yağmurunu görmek için teleskop veya dürbün kullanmak gerekmiyor; çıplak gözle gözlem yapılabiliyor.

En iyi görüntü için şehir merkezlerinden ve yoğun yapay ışıklardan uzak, karanlık bir bölge tercih edilmesi gerekiyor. Kırsal alanlar, yüksek tepeler ve ışık kirliliğinin düşük olduğu açık bölgeler daha net gözlem için tercih edilebilir.

Orionid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta nasıl izlenir? Türkiyeden görülecek mi?

Gözlerin karanlığa alışması için gözleme başladıktan sonra bir süre beklemek gerekiyor. Parlak Ay ışığı ve şehir aydınlatmaları özellikle sönük meteorların görülmesini zorlaştırabilir. Bu nedenle gözlemcilerin mümkün olduğunca karanlık bir noktaya gitmesi ve rahat bir şekilde uzun süre gökyüzünü izlemesi öneriliyor.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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