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Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri
Ortaokul, E-Okul, MERNİS, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim-öğretim yılında 5. sınıfa başlayacak öğrencilerin ortaokul kayıtları, MERNİS adres bilgilerine göre otomatik olarak yapılacak. Veliler, çocuklarının hangi okula kaydedildiğini e-Devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Ortaokul kayıtları başlama tarihi araştırılıyor.

2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında 4. sınıfı tamamlayarak ortaokula geçiş yapacak öğrenciler için kayıt sürecini duyurdu. Peki, ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 

ORTAOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2025-2026 eğitim-öğretim yılında ortaokula başlayacak 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) e-Okul sistemi üzerinden MERNİS adres bilgilerine dayalı olarak otomatik yapılacak. Kayıt süreci 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü başlayacak.

Velilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan öğrencilerin ikamet adreslerine en yakın resmi ortaokula kayıtları tamamlanacak. 

Kayıtların, Ağustos ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor. Veliler, kayıt sonuçlarını e-Devlet’teki “İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama” ekranından T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle öğrenebilecek.

ADRESE GÖRE KAYIT SORGULAMA

Ortaokul kayıtları ne zaman başlıyor? 2025-2026 MEB 5. sınıf kayıt tarihleri - 1. Resim

2025-2026 MEB 5. SINIF KAYIT TARİHLERİ

MEB’in 15 Mayıs 2025’te yayımladığı 2025-2026 eğitim-öğretim takvimine göre, ortaokul 5. sınıf kayıtları 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Okul üzerinden otomatik olarak tamamlanacak. Şube belirleme işlemleri ise 25-29 Ağustos 2025’te kura yöntemiyle yapılacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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