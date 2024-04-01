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Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Oruçluyken saç boyamak orucu bozmaz

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Saç boyatmak orucu bozar mı ,sorusu Ramazan ayında oruçlu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Ramazan ayında oruç ibadetlerini yerine getirenler, merak ettiği soruları araştırıyor. Peki, Oruçluyken saç boyamak orucu bozar mı? İşte cevabı...

Oruç tutanların merakla araştırdığı soruların başında gelen saç boyatmak orucu bozar mı sorusu geliyor. Peki, oruçluyken saç boyamak orucu etkiler mi? Oruçluyken saç boyası yapılır mı?

ORUÇLUYKEN SAÇ BOYANIR MI?

Oruç tutarken günlük yaşamda bazı alışkanlıkların orucu nasıl etkilediği sıklıkla sorgulanıyor. Saç boyatmanın orucu bozup bozmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 

Oruç, bir şey yemek ve  içmekten dolayı bozulur. Makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı bu kapsamda olmadığından orucu bozmaz.

İslam dininde, oruç tutmak bedensel ve ruhsal bir temizliği simgeler. Saç boyama orucu bozmaz. 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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