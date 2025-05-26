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Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Osimhen Al Hilal&#039;e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı yıldızı Victor Osimhen Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olduğu iddiaları konuşuluyor. Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor ve anlaşma detayları merak ediliyor.

Galatasaray'da kiralık olarak fırtınalar estire Victor Osimhen'in geleceği Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ile anılıyor. Osimhen'in geleceği taraftarlar tarafından merak ediliyor. 

OSİMHEN AL HİLAL'E Mİ GİDİYOR?

Victor Osimhen’in Al Hilal’e transfer olacağı iddiası son günlerde gündeme geliyor. Suudi Arabistan’ın güçlü ekiplerinden Al Hilal, Galatasaray’da kiralık olarak oynayan 26 yaşındaki Nijeryalı santrfora yıllık 45 milyon euro’luk 3 yıllık bir kontrat teklif etti.

Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyor - 1. Resim

Osimhen’in Galatasaray'da 2024-25 sezonunda sarı-kırmızılı formayla 40 maçta 36 gol ve 8 asistlik muazzam bir performansı, Avrupa’nın dev kulüplerinin yanı sıra Al Hilal gibi Suudi ekiplerinin de radarına girdi.

Osimhen Al Hilal'e mi gidiyor? Suudi Arabistan ekibine transferi konuşuluyor - 2. Resim

OSİMHEN AL HİLAL'LE Mİ ANLAŞTI?

Osimhen’in Al Hilal ile anlaşmaya vardığına dair iddialar konuşuluyor ancak resmi açıklama henüz gelmedi. Sky Sport'un haberine göre, Osimhen, Al Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede takıma transfer olma isteğini açıkça ifade ettiği belirtildi. 

Al Hilal’in resmi sitesinde Osimhen formalarının kısa süreliğine satışa sunulması, transferin ciddi bir aşamada olduğunu düşündürdü.

OSİMHEN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Victor Osimhen’in bonservis bedeli 75 milyon Euro.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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