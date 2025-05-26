Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif!

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray&#039;ın golcüsü Victor Osimhen&#039;den ayrılık sinyali: Al Hilal&#039;den rekor teklif!
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e, Al Hilal yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık dev bir kontrat sundu. Sosyal medya paylaşımı ve forma satışları sonrası transferin gerçekleşme ihtimali gündemi sarstı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayan Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı.

Al Hilal'in 26 yaşındaki golcüye yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.. Napoli'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Suudi kulübünün, Osimhen'i renklerine katmaya kararlı olduğu aktarıldı.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif! - 1. Resim

Öte yandan, Al Hilal'in resmi sitesinde Osimhen formalarının kısa süreliğine satışa sunulması, dikkatleri üzerine çekti.

Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif! - 2. Resim

Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından yaptığı "Before I Go" şarkılı paylaşım ise ayrılık sinyali olarak değerlendirildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İsrail aylarca alıkoyduğu Gazzeli esirleri serbest bıraktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Euroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü! - SporEuroleague şampiyonu Fenerbahçe, yurda döndü!Fenerbahçe, Jack Grealish için harekete geçti! Ada basınından bomba iddia... - SporAli Koç harekete geçti! Yıldız oyuncu listedeCANLI ANLATIM | Atakaş Hatayspor - Fenerbahçe - SporMersin'de 2 gol 1 kırmızı var!Kenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı... - SporKenan Yıldız için Juventus'ta flaş gelişme! Yeni proje ve sözleşme detayı...Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Filip Kostic, Juventus'a geri dönüyor - SporF.Bahçe'de sürpriz gelişme! Filip Kostic geri dönüyorXabi Alonso ve Florentino Perez hemfikir! Luka Modric'in halefi Arda Güler - SporLuka Modric'in halefi Arda Güler
Sonraki Haber Yükleniyor...