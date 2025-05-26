Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen'den ayrılık sinyali: Al Hilal'den rekor teklif!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'e, Al Hilal yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık dev bir kontrat sundu. Sosyal medya paylaşımı ve forma satışları sonrası transferin gerçekleşme ihtimali gündemi sarstı.

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen ve şampiyonluk yolunda önemli katkılar sağlayan Victor Osimhen'in geleceği netleşmeye başladı.

Al Hilal'in 26 yaşındaki golcüye yıllık 45 milyon eurodan 3 yıllık kontrat önerdiği iddia edildi.. Napoli'nin 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeyi kabul eden Suudi kulübünün, Osimhen'i renklerine katmaya kararlı olduğu aktarıldı.

Öte yandan, Al Hilal'in resmi sitesinde Osimhen formalarının kısa süreliğine satışa sunulması, dikkatleri üzerine çekti.

Victor Osimhen'in sosyal medya hesabından yaptığı "Before I Go" şarkılı paylaşım ise ayrılık sinyali olarak değerlendirildi.