Osmangazi koşusu saat kaçta başlayacak, ödül ne kadar olacak? Osmangazi Cumhuriyet Koşusu'nun detayları

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de Osmangazi Köprüsü'nde her kuşaktan insanı bir araya getirecek Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu için geri sayım devam ediyor. Yaklaşık 8 bin kişinin başvuru yaptığı organizasyonda, 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" yarışları yapılacak. Peki, Osmangazi koşusu saat kaçta başlayacak, ödül ne kadar olacak?

Kaydet a- | +A

Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de gerçekleştirilecek koşu nedeniyle köprünün Dilovası-Altınova güzergahı 04.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapalı olacak. ocaeli'de 29 Ekim'de düzenlenecek "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" dolayısıyla Osmangazi Köprüsü'nün Dilovası-Altınova güzergahı trafiğe kapatılacak.

DİLOVASI-ALTINOVA GÜZERGAHI ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda Koşuyoruz" mottosuyla Osmangazi Köprüsü'nde "Uluslararası Osmangazi-Türkiye Yüzyılı Koşusu" gerçekleştirilecek.

Koşu kapsamında köprünün Dilovası-Altınova güzergahı 29 Ekim'de 04.00-18.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak.

Organizasyon boyunca köprünün gidiş dönüş trafiği Altınova-Dilovası güzergahından sağlanacak.​​​​​​​

Osmangazi koşusu saat kaçta başlayacak, ödül ne kadar olacak? Osmangazi Cumhuriyet Koşusunun detayları

OSMANGAZİ CUMHURİYET KOŞUSU SAAT KAÇTA?

Cumhuriyet Bayramı coşkusunu artırmak amacıyla her yaştan katılımcıyla düzenlenecek organizasyon kapsamında 10 kilometrelik "elit koşusu" ve 5 kilometrelik "halk koşusu" olmak üzere iki farklı yarış gerçekleştirilecek.

Etkinlikte, 10 kilometrelik koşu saat 10.00'da, 5 kilometrelik koşu ise saat 10.05'te başlayacak. Ödül töreni saat 12.30'da yapılacak.

Kadın ve erkek kategorilerinin ayrı ayrı değerlendirileceği yarışlarda, 10 kilometrelik koşuda birinciye 60 bin, ikinciye 50 bin, üçüncüye 40 bin, dördüncüye 35 bin ve beşinciye 30 bin lira ödül verilecek.

5 kilometrelik halk koşusunda ise birinci 15 bin, ikinci 12 bin, üçüncü 10 bin, dördüncü 8 bin ve beşinci 6 bin lira ödül kazanacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala