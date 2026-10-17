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ÖSYM duyurdu! Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?

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ÖSYM duyurdu! Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?
Başlık ResmiÖSYM duyurdu! Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) hafta sonu yapılacak sınavlara ilişkin açıklamada bulundu. Yapılan paylaşımlar ardından adaylar, "Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından gözler hafta sonu yapılacak olan sınavlara çevrilmişti.ÖSYM'den 17-18 Ekim 2026 tarihinde yapılması planlanan sınavlara erteleme kararı geldi. Karar ardından adaylar, neredeki, hangi sınavların ertelendiğini merak ediyor.

ÖSYM duyurdu! Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?
Başlık ResmiÖSYM duyurdu! Hafta sonu sınavlar iptal mi edildi? Ertelenen sınavlar ne zaman?

HANGİ SINAVLAR ERTELENDİ?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), İstanbul'da hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle kentte gerçekleştirilecek sınavların ertelendiğini bildirdi.ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, hafta sonu İstanbul'da yapılması planlanan tüm sınavlar ertelendi.

Bu kapsamda, ÖSYM tarafından 17-18 Ekim'de İstanbul'da uygulanması planlanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/11 Farsça/İngilizce) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul dışındaki tüm sınav merkezlerinde ise ilgili sınavlar planlandığı şekilde uygulanacak.

Sınavlara İstanbul'da girecek adayların hak kaybı olmayacak, adaylara gerekli bilgilendirme yapılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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