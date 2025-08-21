ÖSYM şifresi nasıl alınır? İşte ÖSYM aday şifresi belirleme adımları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yönetilen sınavlara katılacak adaylar için Aday İşlemleri Sistemi (AİS) şifresi sınav ve tercih dönemlerinde öne çıkıyor. Şifre alma, değiştirme ve yenileme süreçleri, özellikle YKS, KPSS ve ALES gibi sınavlara hazırlanan milyonlarca adayın gündeminde yer aldı.

ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), sınav başvurularından sonuç sorgulamaya, tercih işlemlerinden sınav giriş belgesi indirmeye kadar birçok işlemi gerçekleştirmek için kullanılan bir dijital platformdur.

ÖSYM şifresi almak isteyen adaylar, iki farklı yöntemle bu işlemi tamamlayabilir:

En yakın ÖSYM Başvuru Merkezi’ne şahsen giderek ücretsiz bir şifre edinebilir.

e-Devlet üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve e-Devlet şifresiyle kayıt olabilir.

İlk yöntemde, adayların T.C. Kimlik Kartı veya pasaportla başvuru merkezine gitmesi gerekiyor. Burada verilen geçici şifre, sisteme ilk girişte değiştirilmelidir.

ÖSYM ADAY ŞİFRESİ BELİRLEME

ÖSYM şifresi, AİS’e güvenli giriş için T.C. Kimlik Numarası ile birlikte kullanılan, en az 8 karakterli bir güvenlik anahtarıdır ve büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içermelidir.

Şifre belirlerken adayların kolay hatırlayabilecekleri ancak başkalarının tahmin edemeyeceği bir kombinasyon seçmesi öneriliyor.

İlk şifre, ÖSYM Başvuru Merkezlerinden alındığında geçici olarak verilir ve sisteme ilk girişte değiştirilmesi zorunludur.

İLK DEFA ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

İlk kez ÖSYM şifresi alacak adaylar, ÖSYM sisteminde daha önce tanımlı değilse, T.C. Kimlik Kartı veya pasaportla en yakın ÖSYM Başvuru Merkezi’ne (ortaöğretim kurumları, sınav koordinatörlükleri veya ÖSYM büroları) şahsen başvurmalıdır.

Bu merkezlerde, kimlik doğrulamasının ardından ücretsiz bir geçici şifre verilir ve adaylar, AİS’e ilk girişlerinde bu şifreyi değiştirir.

Alternatif olarak, e-Devlet şifresi olan adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden “e-Devlet ile Kayıt Ol” seçeneğini kullanarak başvuru merkezine gitmeden şifre oluşturabilir.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

ÖSYM şifresini değiştirmek isteyen adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numarası ve mevcut şifreleriyle giriş yaptıktan sonra “Şifre Değiştir” sekmesine tıklayabilir.

Açılan sayfada, eski şifre ve güvenlik sorusunun cevabı girildikten sonra yeni şifre belirlenir. Yeni şifrenin en az 8 karakter uzunluğunda, büyük/küçük harf, rakam ve özel karakter içermesi gerekiyor.

Şifre değiştirme işlemi, AİS’in “Profil” veya “Kişisel Bilgiler” bölümünden de yapılabiliyor.

Güvenlik sorusunu değiştirmek isteyen adaylar da aynı bölümden bu işlemi gerçekleştirebilir. Ancak güvenlik sorusu cevabı unutulursa şifre yenileme işlemi yalnızca başvuru merkezlerinden yapılabilir.

ÖSYM AİS ŞİFREMİ UNUTTUM YENİ ÖSYM ŞİFRE NASIL ALINIR?

Şifresini unutan adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresindeki “Şifremi Unuttum” bölümünden T.C. Kimlik Numarası, güvenlik kodu ve güvenlik sorusu cevabını girerek yeni bir şifre oluşturabilir. Bu işlem ücretsizdir ve genellikle birkaç dakika içinde tamamlanır.

E-Devlet şifresi olan adaylar, AİS’e e-Devlet üzerinden giriş yaparak şifre yenileme işlemini başvuru merkezine gitmeden tamamlayabilir.