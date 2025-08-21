Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Haberler > YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi

- Güncelleme:
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM&#039;ye çevrildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS tercih sonuçları için gözler ÖSTM tarafından açıklanacak duyuruya çevrildi. 2025 YKS sonuçlarına göre üniversite tercihi yapan adaylar sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Şu anda arama motorlarında "YKS sonuçları açıklandı mı?" sorusu en çok sorgulatılan konular arasındadır.

YKS sonuçları açıklandı mı? sorusu adayların gündeminde yer alıyor. 2025 Üniversite YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar gözlerini ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi.

YKS yerleştirme sonuçlarına göre adaylar üniversite kayıt süreci başlarken; diğer adaylar da ek tercih yapma hakkı kazanacak.

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 1. Resim

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değildir. 

2025 Üniversite kayıtlarının 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecektir. Bu nedenle de yerleştirme sonuçlarının bu tarihlerden önce ilan edilmesi bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS tercih sonuçları açıklandı mı? Gözler ÖSYM'ye çevrildi - 2. Resim

YKS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından kontenjanlara bağlı olarak ek yerleştirmeler yapılacak. 

YKS sonuçlarının ardından kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır.

