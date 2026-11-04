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ÖSYM tarih verdi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM tarih verdi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM tarih verdi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ortaöğretim sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. KPSS ortaöğretim sınavıyla birlikte, lise mezunu adaylar kamuda çalışma şansı bulacak. Peki, 2026 KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

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|
Özge Ülger Yiğit
ÖZGE ÜLGER YİĞİT

25 Ekim 2026’da gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (KPSS) ortaöğretim oturumunun ardından adayların sonuç bekleyişi sürüyor. ÖSYM yıl başında yayımladığı takvimle KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları için de tarih vermişti.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) sınav takvimine göre sonuçlar 19 Kasım 2026’da açıklanacak. Adaylar, sonuçların erişime açılmasıyla birlikte KPSS P94 puanlarını görüntüleyebilecek.

ÖSYM tarih verdi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Başlık ResmiÖSYM tarih verdi... KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

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