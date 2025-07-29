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ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var
ÖTV, Fiat, Egea, Otomobil Fiyatları, Egea Cross, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ÖTV oranlarındaki değişiklik otomobil fiyatlarında bazı istisnalar dışında artışa neden oldu. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Fiat Egea ailesinin fiyatlarında düşüş yaşandı. Otomobil alıcıları 'ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi' ve Fiat Egea modelinin en düşük ve yüksek fiyatını merak ediyor.

Fiat, 27 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından Egea ailesinde fiyat indirimine gitti. ÖTV değişikliği sonrası Fiat ve özellikle Egea fiyat listesi gündeme geliyor. 

ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ!

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarını düzenlemesine yönelik hükümler içeren  "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girmişti.

ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var - 3. Resim

Binek otomobillerin vergilendirilmesine ilişkin ÖTV matrahları da güncellendi. 

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak için binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna bağlı olarak ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. Ardından bazı marka/modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı. 

ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var - 1. Resim

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI FİAT FİYAT LİSTESİ!

Fiat, ÖTV düzenlemesi sonrası 2025 Temmuz fiyat listesini güncelledi; Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy modeli 944.964 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Egea Cross 1.4 Street 1.189.904 TL’ye geriledi. 

ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var - 2. Resim

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz" açıklamasını yaptı. 

ModelEski Fiyat (23.07.2025)Yeni Fiyat (25.07.2025)FarkDeğişim
Egea Sedan 1.4 Fire Easy GSR (Benzin/Manuel)₺999.900₺944.964-₺54.936-6%
Egea Sedan 1.4 Fire Urban GSR (Benzin/Manuel)₺1.119.900₺1.058.298-₺61.602-6%
Egea Sedan 1.4 Fire Lounge GSR (Benzin/Manuel)₺1.179.900₺1.114.964-₺64.936-6%
Egea Sedan 1.4 Fire Limited GSR (Benzin/Manuel)₺1.239.900₺1.171.631-₺68.269-6%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Easy GSR (Dizel/Manuel)₺1.522.900₺1.483.488-₺39.412-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban GSR (Dizel/Manuel)₺1.582.900₺1.541.821-₺41.079-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge GSR (Dizel/Manuel)₺1.642.900₺1.600.154-₺42.746-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Easy GSR (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.670.900₺1.626.321-₺44.579-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Limited GSR (Dizel/Manuel)₺1.702.900₺1.658.488-₺44.412-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Urban GSR (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.730.900₺1.684.988-₺45.912-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Lounge GSR (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.790.900₺1.743.321-₺47.579-3%
Egea Sedan 1.6 MultiJet Limited GSR (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.850.900₺1.801.654-₺49.246-3%
Egea Cross 1.4 Fire Street GSR Traction+ (Benzin/Manuel)₺1.129.900₺1.067.742-₺62.158-6%
Egea Cross 1.4 Fire Urban GSR Traction+ (Benzin/Manuel)₺1.194.900₺1.129.131-₺65.769-6%
Egea Cross 1.4 Fire Lounge GSR Traction+ (Benzin/Manuel)₺1.254.900₺1.185.798-₺69.102-6%
Egea Cross 1.4 Fire Limited GSR Traction+ (Benzin/Manuel)₺1.314.900₺1.242.464-₺72.436-6%
Egea Cross 1.6 MultiJet Street GSR Traction+ (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.744.900₺1.700.210-₺44.690-3%
Egea Cross 1.6 MultiJet Urban GSR Traction+ (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.804.900₺1.758.821-₺46.079-3%
Egea Cross 1.6 MultiJet Lounge GSR Traction+ (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.864.900₺1.817.154-₺47.746-3%
Egea Cross 1.6 MultiJet Limited GSR Traction+ (Dizel/Yarı Otomatik)₺1.924.900₺1.875.488-₺49.412-3%

 

ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var - 4. Resim

ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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