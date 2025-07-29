ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi! Egea modelinde düşüş var

ÖTV oranlarındaki değişiklik otomobil fiyatlarında bazı istisnalar dışında artışa neden oldu. Yeni ÖTV düzenlemesi sonrası Fiat Egea ailesinin fiyatlarında düşüş yaşandı. Otomobil alıcıları 'ÖTV değişikliği sonrası Fiat fiyat listesi' ve Fiat Egea modelinin en düşük ve yüksek fiyatını merak ediyor.

Fiat, 27 Temmuz 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan ÖTV matrah düzenlemesinin ardından Egea ailesinde fiyat indirimine gitti. ÖTV değişikliği sonrası Fiat ve özellikle Egea fiyat listesi gündeme geliyor.

ÖTV ORANLARI DEĞİŞTİ!

Otomotiv sektöründe ÖTV oranlarını düzenlemesine yönelik hükümler içeren "Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak geçen hafta yürürlüğe girmişti.

Binek otomobillerin vergilendirilmesine ilişkin ÖTV matrahları da güncellendi.

Yerli üretimi korumak ve cari açığı azaltmak için binek otomobillerin ÖTV oranlarına esas ÖTV matrahları ile oranları yeniden belirlendi. Buna bağlı olarak ÖTV oranları 5 ve 10 puan azaltıldı. Ardından bazı marka/modellerin fiyatlarında düşüş yaşandı.

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI FİAT FİYAT LİSTESİ!

Fiat, ÖTV düzenlemesi sonrası 2025 Temmuz fiyat listesini güncelledi; Egea Sedan 1.4 Fire 95 HP Easy modeli 944.964 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Egea Cross 1.4 Street 1.189.904 TL’ye geriledi.

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Yeni yapılan düzenlemeyle Egea ailesinde ÖTV oranları düştü. Daha önce yüzde 80 olan ÖTV oranı 1.4 litrelik motorlarımız için yüzde 70’e, 1.6 litre motorlarımız için ise yüzde 75’e düştü ve Egea ailesinin başlangıç fiyatı 944 bin 964 TL seviyesine geriledi. Yeni ÖTV düzenlemesi ile oluşan bu fırsatla birlikte ilk günden itibaren Egea’lara ilginin daha da arttığını görüyoruz" açıklamasını yaptı.