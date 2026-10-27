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OYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

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OYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?
Başlık ResmiOYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

Millî Eğitim Bakanlığınca Ortak Yazılı Sınav Sistemi'ne (OYSS) ilişkin detaylara yer verilen "Sıkça Sorulan Sorular" rehberi hazırlanarak Bakanlığın web sitesinde erişime açıldı. Peki, Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

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Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS), okul geneli ortak yazılı sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerini dijital ortamda yürütmek amacıyla geliştirilen sistemdir. Sınavların öğretim programlarındaki öğrenme çıktılarıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir şekilde hazırlanmasını ve sonuçların öğrenme çıktılarıyla uyumlu şekilde analiz edilmesini amaçlar.

OYSS HANGİ SINIF VE DERSLERDE UYGULANACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılında sistem, kılavuzda belirtilen derslerde şu sınıf düzeylerinde uygulanacaktır:  Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar: Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce.  Lise 9, 10 ve 11. sınıflar: Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi, felsefe, İngilizce.

OYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?
Başlık ResmiOYSS rehberi yayımlandı! Ortak Yazılı Sınav Sistemi (OYSS) nedir, hangi sınıf ve derslerde uygulanacak?

OYSS HANGİ OKUL VE DERSLERDE UYGULANMAYACAK?

Milletlerarası özel öğretim kurumlarında,

Akşam liselerinde ve mesleki eğitim merkezlerinde,

Özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarında (I, II ve III. kademe) ve bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında uygulanmayacak.

Ancak, 7 ve 11. sınıflardaki İngilizce dersleri, azınlık okullarındaki din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ve hazırlık sınıfı uygulayan okulların hazırlık sınıflarındaki tüm dersler ile diğer sınıf düzeylerindeki yabancı dil dersleri OYSS kapsamı dışındadır.

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ÖZGE ÜLGER YİĞİT
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