Oyuncu Umut Avcı 44 yaşında beyin trombozu nedeniyle hayatını kaybetti

Sevilen oyuncu Umut Avcı'nın ölüm nedeni hayranları tarafından merak ediliyordu. Ünlü oyuncunun beynine pıhtı atması sonucu beyin tombozu nedeniyle hayata veda ettiği açıklandı.

Türk tiyatro ve dizi dünyası, yetenekli oyuncu Umut Avcı'nın ani kaybıyla derin bir üzüntüye boğuldu.

44 yaşındaki Avcı ne yazık ki hayatını kaybetti. Sanat camiası ve sevenleri, bu acı haberi büyük bir şok ve hüzünle karşıladı.

UMUT AVCI KİMDİR?

24 Şubat 1980 tarihinde Edirne'de dünyaya gelen Umut Avcı, sanat hayatına tiyatro ile adım attı. İstanbul'da aldığı eğitimle kendini geliştiren Avcı, kısa sürede hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ve sinema dünyasında önemli bir yer edindi.

En son olarak TRT 1'de yayımlanan "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisinde rol alarak geniş kitlelerce tanındı. "Ailece Şaşkınız", "Hep Yek" ve "Ver Kaç" gibi filmlerdeki performanslarıyla da dikkat çeken Avcı, aynı zamanda pek çok tiyatro oyununda sergilediği başarılı performanslarla da sanatseverlerin sevgisini kazandı.

"Guguk Kuşu", "Takım Çantası," "Esaretin Bedeli" ve "Sürüden Ayrılan Geyikler" gibi oyunlarda canlandırdığı karakterlerle sahneye olan tutkusunu ve yeteneğini sergilemişti.

UMUT AVCI NEDEN ÖLDÜ?

Umut Avcı'nın hayatını kaybetmesinin sebebi, beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmasıyla başladı.

Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 15 gün boyunca ölüm kalım mücadelesi veren Avcı, yapılan tüm tedavilere rağmen hayata tutunamadı.

Sadri Alışık Kültür Merkezi (SAKM) Avcı'nın ölümünü sosyal medya hesabından duyurarak, sanat camiasının bu büyük kaybını kamuoyuyla paylaştı.