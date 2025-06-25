Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?

Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Özcan Deniz&#039;in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Özcan Deniz'in sağlık durumu sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hakkında ortaya atılan "kanser tedavisi görüyor" iddiaları sevenleri arasında büyük endişeye yol açtı. Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne, şu an sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

Özcan Deniz'in kanser olduğuna dair çeşitli iddiaların ardı arkası kesilmedi. Sosyal medya üzerinden konuşulan çeşitli yanıltıcı iddialar neticesinde Özcan Deniz'in hastalığı ve sağlık durumu endişeye neden olurken konuya ilişkin gerçekler de nihayet ortaya çıktı.

Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne? - 1. Resim

ÖZCAN DENİZ KANSER Mİ?

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ünlü sanatçı Özcan Deniz’in sağlık durumuyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu.

Sanatçı için söylenen “kanser tedavisi görüyor” söylentileri hayranları arasında büyük paniğe yol açtı. Yapılan kontroller ve basına yansıyan bilgiler ışığında Özcan Deniz’in kanser tanısı aldığına ya da tedavi sürecinde olduğuna dair bir açıklama yapılmadığı görüldü.

Kanserle ilişkilendirilen söylentiler sosyal medya kaynaklı iddialardan ibaret olduğu için gerçeği yansıtmıyor.

Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne? - 2. Resim

ÖZCAN DENİZ HASTALIĞI NEDİR?

Özcan Deniz’in hastalığı hakkında gündeme gelen iddiaların temeli Şubat 2025’te yaşadığı kalp rahatsızlığı yer aldı. Dizi setinde çalıştığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçının, yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.

Yapılan detaylı muayenelerle Özcan Deniz'in kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Uzman hekimlerin kararıyla kendisine stent takılarak müdahale edildi. 

Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne? - 3. Resim

ÖZCAN DENİZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği kalp spazmı sonrası hastanede tedavi gören Özcan Deniz, stent uygulaması sonrası taburcu edildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirterek hem sevenlerine hem de doktorlarına teşekkür etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durum - HaberlerTYT-AYT-YDT sınav sonuçları bekleniyor: 2025 YKS sonuçlarında son durumBedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücret taksitle ödenebilir mi? 2025 Bedelli Askerlik İşlemleri - HaberlerBedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır, ücret taksitle ödenebilir mi? 2025 Bedelli Askerlik İşlemleriBenzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti! - HaberlerBenzin ve mazota indirim geldi mi? Savaş bitti, tabelalar değişti!İlaç raporları uzatıldı mı? SGK'dan açıklama geldi - Haberlerİlaç raporları uzatıldı mı? SGK'dan açıklama geldiİsrail-İran savaşı bitti mi? Açıklamalar kafa karıştırdı! - Haberlerİsrail-İran savaşı bitti mi? Açıklamalar kafa karıştırdı!Kamu işçisi toplu sözleşme ikinci zammı ne zaman? Yeni teklif bu hafta! - HaberlerKamu işçisi toplu sözleşme ikinci zammı ne zaman? Yeni teklif bu hafta!
Sonraki Haber Yükleniyor...