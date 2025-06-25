Özcan Deniz'in sağlık durumu gündem oldu: Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne?

Özcan Deniz'in sağlık durumu sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Hakkında ortaya atılan "kanser tedavisi görüyor" iddiaları sevenleri arasında büyük endişeye yol açtı. Özcan Deniz kanser mi, hastalığı ne, şu an sağlık durumu nasıl merak ediliyor.

Özcan Deniz'in kanser olduğuna dair çeşitli iddiaların ardı arkası kesilmedi. Sosyal medya üzerinden konuşulan çeşitli yanıltıcı iddialar neticesinde Özcan Deniz'in hastalığı ve sağlık durumu endişeye neden olurken konuya ilişkin gerçekler de nihayet ortaya çıktı.

ÖZCAN DENİZ KANSER Mİ?

Sosyal medyada hızla yayılan iddialar ünlü sanatçı Özcan Deniz’in sağlık durumuyla ilgili kafa karışıklığına neden oldu.

Sanatçı için söylenen “kanser tedavisi görüyor” söylentileri hayranları arasında büyük paniğe yol açtı. Yapılan kontroller ve basına yansıyan bilgiler ışığında Özcan Deniz’in kanser tanısı aldığına ya da tedavi sürecinde olduğuna dair bir açıklama yapılmadığı görüldü.

Kanserle ilişkilendirilen söylentiler sosyal medya kaynaklı iddialardan ibaret olduğu için gerçeği yansıtmıyor.

ÖZCAN DENİZ HASTALIĞI NEDİR?

Özcan Deniz’in hastalığı hakkında gündeme gelen iddiaların temeli Şubat 2025’te yaşadığı kalp rahatsızlığı yer aldı. Dizi setinde çalıştığı sırada aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılan sanatçının, yapılan ilk değerlendirmeler sonucunda kalp spazmı geçirdiği tespit edildi.

Yapılan detaylı muayenelerle Özcan Deniz'in kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi. Uzman hekimlerin kararıyla kendisine stent takılarak müdahale edildi.

ÖZCAN DENİZ SAĞLIK DURUMU NASIL?

Geçirdiği kalp spazmı sonrası hastanede tedavi gören Özcan Deniz, stent uygulaması sonrası taburcu edildi. Sağlık durumu kontrol altına alınan sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kendisini iyi hissettiğini belirterek hem sevenlerine hem de doktorlarına teşekkür etti.