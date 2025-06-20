Anoreksiya hastaları neden yemek yemez? Nihal Candan’ın hastalığı ve yemeyi reddetme sebebi

Bir dönem sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaşan Nihal Candan, son dönemde hem hukuki süreci hem de sağlık durumu nedeniyle gündemden düşmüyor. Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanan Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte ağır kilo kaybı yaşadı. Nihal Candan’ın hastalığı ve yemeyi reddetme sebebi merak konusu olurken Anoreksiya hastaları neden yemek yemez sorusu gündeme geldi.

Yaklaşık 25 kilograma kadar düşen genç kadının anoreksiya nervoza ile mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Zayıflığın ileri boyutlara ulaşması üzerine tahliye edilen Candan’ın tedavi sürecinde kalbinin iki kez durduğu ve tıbbi müdahale ile hayata döndürüldüğü öğrenildi.

Görüntülerinin medyaya yansımasının ardından birçok sosyal medya kullanıcısı, Nihal Candan’ın neden hemen normal bir şekilde beslenemediğini sorgulamaya başladı.

ANOREKSİYA HASTALARI NEDEN YEMEK YEMEZ?

Anoreksiya yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda derin psikolojik temellere dayanan ciddi bir yeme bozukluğu. Anoreksiya hastalığı kişinin vücut ağırlığını takıntılı bir şekilde kontrol altına almaya çalışmasıyla başlar.

Anoreksiya hastaları kilo almaktan aşırı derecede korktukları için yemek yeme davranışlarını kısıtlar. Fakat bu korku yalnızca fiziksel görünümle ilgili değil, temelinde beden algısındaki bozukluk, düşük özgüven, mükemmeliyetçilik, kontrol ihtiyacı ve sosyal baskı gibi psikolojik unsurlar da yer alır.

Çoğu zaman Anoreksiya hastaları son derece düşük kilolara ulaşmalarına rağmen hala kendilerini kilolu olarak algılar. Aynaya baktıklarında gerçeği değil, zihinlerinin ürettiği çarpıtılmış bir beden imajını görürler. Dolayısıyla yemek yemek, onlar için yalnızca kilo almakla değil, aynı zamanda "kontrolü kaybetmek" gibi algılanabilir.

Yemeğe karşı yoğun bir direnç gösteren anoreksiya hastaları, kimi zaman kalori hesaplamalarıyla, kimi zaman da aşırı egzersizle takıntıyı besler.

Yeme davranışını etkileyen zihinsel süreç, dışarıdan kolayca anlaşılamaz. Anoreksiya çevrenin telkinleriyle değil, ancak uzman desteğiyle ve uzun süreli bir terapi süreciyle aşılabilir.

NİHAL CANDAN’IN HASTALIĞI ÖLÜMCÜL MÜ?

Nihal Candan’ın yaşadığı sağlık sorunu, sanıldığından çok daha ciddi ve ölüm riski taşıyan bir durum. Anoreksiya tüm ruhsal hastalıklar arasında en yüksek ölüm oranına sahip bozukluklardan biri olarak kabul ediliyor. Anoreksiya hastalığı uzun süreli açlık ve besin eksikliği nedeniyle kalp ritim bozuklukları, organ yetmezliği, kemik erimesi, kas erimesi, bağışıklık sisteminin çökmesi gibi çok sayıda hayati komplikasyona neden olabiliyor.

Nihal Candan’ın yaklaşık 25 kiloya kadar düşmesi ve tedavi sürecinde iki kez kalbinin durması, anoreksiya nervozanın ciddiyetini göstermiş oldu. Bu süreçte yaşanan her tıbbi müdahale, hayat kurtarıcı olsa da geçici bir denge sağlar. Hastalığın tamamen kontrol altına alınabilmesi için uzun vadeli bir tedavi ve psikolojik destek şarttır.

NİHAL CANDAN ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında yer alan çarpıtılmış bilgiler nedeniyle ''Nihal Candan öldü'' iddiaları zaman zaman gündeme geliyor. Nihal Candan ciddi bir kilo kaybı yaşarken hayatını henüz kaybetmediği de biliniyor.

Tedavi sürecinde kalbinin iki kez durduğu ve tıbbi müdahaleyle hayata döndürüldüğü bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Şu anda hastane gözetiminde olan Nihal Candan’ın hayatını sürdürebilmesi için hem fiziksel hem de psikolojik olarak oldukça hassas bir süreçten geçmesi gerekiyor.