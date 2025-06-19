İki kere kalp krizi geçirmişti! Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan ilk kez konuştu: Olay açıklama

Anoreksiya Nervoza nedeniyle 25 kiloya kadar düşen Nihal Candan yoğun bakımda tedavi altına alındı. Kızının durumu karşısında ikinci kez kalp krizi geçiren Prof. Dr. Hakan Candan, ilk kez konuştu. Prof. Dr. Candan “Kızlarıma müdahale ettim ama söz geçiremedim” dedi.

Anoreksiya nedeniyle 23 kiloya kadar düşen ve günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Nihal Candan’ın sağlık durumu endişe oluştururken, babası Prof. Dr. Hakan Candan’dan da açıklama geldi.

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Kızının yaşadıklarına dayanamayan baba kalp krizi geçirdi. İki kez anjiyo olan Prof. Dr. Candan, şu an dinlenme sürecinde olduğunu belirtti.

“KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİM DOĞRU”

Kanal D ekranlarında yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta?” programına telefonla bağlanan Prof. Dr. Hakan Candan, hem kızı Nihal’in sağlık durumunu paylaştı hem de kamuoyundaki eleştirilere cevap verdi. “Kızım yaşamak istemiyor” diyen Prof. Dr. Hakan Candan, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Kalp krizi geçirdiğim doğru. İki kez anjiyo oldum, şu an dinlenme sürecindeyim. Bu yüzden kızım Nihal’le çok fazla ilgilenemedim. Bu durum, kamuoyunda hakkımda ‘kızıyla ilgilenmiyor’ gibi yanlış bir algının oluşmasına yol açtı. Çok üzgünüm. Kızlarımı defalarca uyardım. O yarışma programlarına katılmalarını istemedim. Medyadan ve bu tür platformlardan uzak durmalarını söyledim. Ama sonuçta kendi iradeleri vardı, söz dinletemedim. Çok rahatsızlık duydum ama elimden geleni yapmama rağmen yeterli olmadı. Bugün geldiğimiz nokta ortada. Nihal’in durumu çok ciddi. Hayati riski devam ediyor. Yaşamak istemiyor. Yaşadıkları onu derinden etkiledi. Psikolojisi çok bozuldu. Evliliği, eşi, geçirdiği süreçler... Her şey üst üste geldi.”

ANOREKSİYA NERVOZA NEDİR?

Anoreksiya Nervoza, özellikle genç kadınlarda görülen, yeme bozuklukları arasında en ciddi olanlardan biridir. Kişi, zayıf olmasına rağmen kendini kilolu hisseder ve sürekli kilo vermeye çalışır. Bu durum zamanla aşırı kilo kaybına, ciddi sağlık sorunlarına hatta hayati tehlikelere yol açabilir.