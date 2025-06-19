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Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in evinin yakınlarında bulunan insan kalıntılarının kime ait olduğu ortaya çıktı. Kıyıya vuran ceset parçalarının Eric Wein’e ait olduğu belirlendi.

Geçtiğimiz ay, Taylor Swift’in Rhode Island’daki yazlığı yakınlarında bulunan insan kalıntılarının kimliği belirlendi.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu - 1. Resim

South Kingstown Polis Departmanı, 14 Mayıs’ta Westerly kıyısında bulunan kalıntıların, Massachusetts’te yaşayan 31 yaşındaki Eric Wein’a ait olduğunu açıkladı.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu - 2. Resim

Wein, 18 Nisan’da kayıp olarak bildirilmişti. Kayıp ihbarından sekiz gün önce, aracının South Kingstown’daki Ocean Avenue'de bulunması üzerine arama çalışmaları başlatılmıştı.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu - 3. Resim

Polis, ölüm nedeni veya şekline dair herhangi bir bilgi paylaşmazken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

NE OLMUŞTU?

14 Mayıs sabahı Westerly Polis Departmanı, Watch Hill mahallesindeki Everett Caddesi’nde insan kalıntısı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye yönlendirilmişti. Ekipler, Taylor Swift’in yazlığına yalnızca 0,3 mil uzaklıkta bir insan bacağı kemiğine rastladı. Kalıntılar, detaylı inceleme yapılması için Rhode Island Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ünlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu - 4. Resim

KONUYLA İLGİLİ ŞARKICIDAN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Taylor Swift ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Sanatçının “Tatil Evi” olarak anılan yaklaşık 1000 metrekarelik evi, 2013 yılında 17,75 milyon dolara satın aldığı biliniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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