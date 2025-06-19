Kalp krizi geçirmişti! Nihal Candan’ın babası Hakan Candan’dan bir kötü haber daha geldi

Fenomen Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 25 kiloya kadar düşüp yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Profesör babası Hakan Candan ise kızının bu durumu karşısında dayanamayarak kalp krizi geçirdiği ortaya çıkmıştı. Ünlü fenomenin yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, baba Candan'ın ikinci kalp krizi geçirdiğini açıkladı.

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle gündeme gelmişti.

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, tedavi sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak hızla kilo kaybeden Nihal, önce 29 kiloya, ardından 25 kiloya kadar düşmüş ve yoğun bakıma kaldırılmıştı.

NİHAL CANDAN’IN BABASI İKİNCİ DEFA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Genel sağlık durumu hızla kötüleşen genç fenomenin ailesinden üzücü bir haber gelmişti. Nihal Candan’ın babası Profesör Hakan Candan, kızının yaşadığı zorluklara dayanamayarak kalp krizi geçirmişti. Baba Candan, apar topar tedavi altına alınmıştı.

Nihal Candan'ın yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaparak Hakan Candan'ın ikinci kez kalp krizi geçirdiğini açıkladı."