Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı...

80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı...
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybeden Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. İlbay'ın cenazesi Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Doğukan ve Batıkan Manço kardeşler, son görevini yerine getirdikleri halalarının cenazesini omuzlarında taşıdı.

Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, önceki gün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı... - 1. Resim

80 yaşında hayata veda eden İlbay için dün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Törene Manço ailesi ve yakın dostları katıldı.

80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı... - 2. Resim

HALALARININ TABUTUNU OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Barış Manço’nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, halalarının tabutunu omuzlarında taşıyarak son görevlerini yerine getirdi.

80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı... - 3. Resim

Duygularını paylaşan Doğukan Manço,“Ailenin son bireyiydi. O çekirdek ailenin son temsilcisiydi. Herhangi bir konuda danışacağımız bir şey olunca hep ona sorardık,” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İş için Dubai diye Uganda'ya götürüldü! Ailesi perişan oldu: Haber alamıyoruzTürkiye'deki rezervin yüzde 50'si Bitlis'te! "Beyaz altın" olarak biliniyor, ekonomiye yıllık katkısı 4 milyar lira
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..." - MagazinKaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttıAcun Ilıcalı'dan gündem olan 'Müge Anlı' itirafı! O da duyunca şaşırdı: "Ah keşke diyorum..." - Magazin'Müge Anlı' itirafı gündem oldu! O da duyunca şaşırdı: "Ah keşke diyorum..."Ünlü isim ailesinin yaşadığı yere veda etti! Oradan ev aldı: Değeri ağızları açık bıraktı - MagazinÜnlü isim oradan ev aldı: Değeri ağızları açık bıraktı! Ailesiyle arası açıldı'Mehmed: Fetihler Sultanı' dizisinde şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor... - MagazinÜnlü dizide şaşırtan veda! Başrol oyuncusu ayrılıyor...Osman Cavcı yıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle 'Yok artık' dedirtti - MagazinYıllar sonra ortaya çıktı! Değişimiyle 'Yok artık' dedirttiDavut Güloğlu'nun gözlerden uzak büyüttüğü kızı mezun oldu! Son hali herkesi şaşırttı: "Babasının kopyası" - MagazinGözlerden uzak büyütmüştü! Kızının son hali şaşırttı: "Babasının kopyası"
Sonraki Haber Yükleniyor...