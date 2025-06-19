80 yaşında hayatını kaybetmişti! İnci Manço İlbay son yolculuğuna uğurlandı...

Ankara'da 80 yaşında hayatını kaybeden Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. İlbay'ın cenazesi Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Doğukan ve Batıkan Manço kardeşler, son görevini yerine getirdikleri halalarının cenazesini omuzlarında taşıdı.

Barış Manço’nun kız kardeşi İnci Manço İlbay, önceki gün sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen İlbay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

80 yaşında hayata veda eden İlbay için dün Üsküdar’daki Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Manço ailesinin Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi. Törene Manço ailesi ve yakın dostları katıldı.

HALALARININ TABUTUNU OMUZLARINDA TAŞIDILAR

Barış Manço’nun oğulları Doğukan ve Batıkan Manço, halalarının tabutunu omuzlarında taşıyarak son görevlerini yerine getirdi.

Duygularını paylaşan Doğukan Manço,“Ailenin son bireyiydi. O çekirdek ailenin son temsilcisiydi. Herhangi bir konuda danışacağımız bir şey olunca hep ona sorardık,” dedi.