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Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..."

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: &quot;Masal gibi...&quot;
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistanlı ünlü milyarder Adnan Kaşıkçı’nın yeğeni Muhammed Kaşıkçı, İstanbul’da dünyaevine girdi. Lüks bir otelde gerçekleşen düğüne, aralarında seçkin isimlerin de yer aldığı 200 özel davetli katıldı.

Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı'nın yeğeni Muhammed Kaşıkçı, İstanbul’da görkemli bir düğünle evlendi. Oldukça lüks bir otelde gerçekleşen düğün için her detay titizlikle planlandı. Konuklar özel uçaklarla Türkiye’ye getirilirken, organizasyon tamamen "beyaz" konsepti üzerine kurgulandı. Masalar beyaz çiçeklerle süslenip zarif detaylarla donatıldı.

Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..." - 1. Resim

Yurt dışından gelen yaklaşık 200 davetli, düğünün yanı sıra İstanbul'da unutulmaz bir hafta sonu geçirdi. Konuklar, hem eğlenceli düğün gecesine katıldı hem de şehrin tarihi ve kültürel güzelliklerini görme fırsatı buldu.

Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..." - 2. Resim

"HER AN RÜYA GİBİYDİ"

Sabah’ın haberine göre, düğün sonrası mutluluklarını dile getiren genç çift, Türkiye’de evlenmiş olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Gelin Keenaz Hareem ise duygularını,“Her an rüya gibiydi, asla unutamayacağımız bir gün oldu!” sözleriyle ifade etti.

Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..." - 3. Resim

Dünyanın en zengin iş adamları listesinde yer alan Suudi milyarder Adnan Kaşıkçı, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Ailesi, Parkinson tedavisi gören Kaçıkçı'nın Londra'da huzurlu bir şekilde öldüğünü açıklamıştı.

Özel uçaklar, beyaz konsept ve lüks otel... Kaşıkçı ailesinin düğünü görenleri şaşırttı: "Masal gibi..." - 4. Resim

Kaşıkçı, dünyanın en büyük yatı olan 86 metrelik Nabila'nın da sahibiydi. Kaşıkçı, aynı zamanda araba kazasında Prenses Diana'yla beraber hayatını kaybeden Dodi El Fayed'in dayısıydı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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