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Ünlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ünlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul&#039;da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı
Azerbaycan, Düğün, İstanbul, Boğaz, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Melek ve Hüseyin Abbasov çifti, İstanbul Boğazı manzarasında 1000 davetlinin katıldığı görkemli bir düğünle hayatlarını birleştirdi. Gecede sahne alan Röya Ayhan ve Ani Lorak konuklara unutulmaz anlar yaşattı.

Azerbaycanlı Melek ve Hüseyin Abbasov çifti, İstanbul Boğazı’nın büyüleyici atmosferinde düzenlenen görkemli bir törenle dünyaevine girdi.

Ünlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı - 1. Resim

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, iş ve sanat dünyasından birçok seçkin ismin katıldığı davet, yılın en dikkat çekici düğünlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.

Ünlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı - 2. Resim

DÜĞÜNE 1000 KİŞİ KATILDI

Yaklaşık 1000 kişinin ağırlandığı özel gecede, Azerbaycan’ın önde gelen jet-set isimleri bir araya geldi. Lüks detaylarla süslenen organizasyon, hem şıklığı hem de gösterişli ambiyansıyla göz kamaştırdı.

Ünlü Azeri iş adamının oğlu İstanbul'da evlendi! Görkemli düğün göz kamaştırdı: 1000 kişi katıldı - 3. Resim

Düğünün en unutulmaz anlarından biri ise sahne performanslarıydı.  Azerbaycan’ın sevilen pop yıldızı Röya Ayhan ve Ukraynalı ünlü sanatçı Ani Lorak, sahne alarak geceye damgasını vurdu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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