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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İstanbul Boğazı&#039;nda gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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