Haluk Şentürk, cenazede ayakta durmakta zorlandı! Ünlü bir isme sarılıp gözyaşlarına boğuldu

Antalya’da yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybeden menajer Haluk Şentürk'ün annesi Yüksel Şentürk, Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede taziyeleri kabul eden Haluk Şentürk, Kuşum Aydın’a sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

Birçok ünlü ismin menajerliğini yapan Haluk Şentürk, annesi Yüksel Şentürk’ün vefatıyla büyük bir acı yaşadı. Yaklaşık bir aydır yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle Antalya’daki özel bir hastanede tedavi gören Yüksel Şentürk, hayatını kaybetti.

Şentürk’ün cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak, memleketi Kocaeli’nin Gölcük ilçesine getirildi. Gölcük Merkez Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde Haluk Şentürk ve ailesi taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yüksel Şentürk, Gölcük Şehitler Mezarlığı’nda defnedildi.

Cenazeye; Deniz Seki, Linet Mor Menashe, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sinan Özen ve “Kuşum Aydın” olarak tanınan Muharrem Aydın Uğurlular da katıldı. Magazin Burada'nın haberine göre, törene katılan Kuşum Aydın’a sarılan Haluk Şentürk’ün gözyaşlarına boğulduğu anlar duygusal anlara sahne oldu.

Bengü, Merve Özbey, Emre Altuğ, Haluk Levent ve Edis gibi ünlü isimler de çelenk göndererek Şentürk ailesine desteklerini iletti.