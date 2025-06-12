'Ayağı parmakları kesilecek' denilmişti! Oyuncu Mehmet Uğur'un hastanedeki son görüntüsü olay oldu

Usta oyuncu Mehmet Uğur, kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Sevenleri tarafından sağlık durumu merak edilen Uğur’un hastanedeki son görüntüsü ortaya çıktı. Hayranları sosyal medyada “Allah şifa versin, tanıyamadım” yorumları yaptı.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden, 75 yaşındaki usta oyuncu Mehmet Uğur’un bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ortaya çıktı. Kalp ve bacak damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırılan Uğur’un yoğun bakımda tedavi altında olduğu öğrenildi.

Usta oyuncunun kızı Çiçek Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla babasının sağlık durumu hakkında bilgi vermişti. Uğur, yaptığı açıklamada “Anjiyo yapıldı. Doktorlar damarları açmaya çalışıyor. Babamın ayak parmakları kesilecek. Bileğe kadar kesilmesinden korkuyoruz. Bayramdan sonra Bypass ameliyatı olacak. Herkesten yardım bekliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

MEHMET UĞUR'UN HASTANEDEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Uğur’un hastanede çekilen son görüntüsü de sosyal medyada paylaşıldı. Usta oyuncunun hayranları, “Allah acil şifalar versin” yorumlarıyla geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sinema kariyerine yüzlerce film sığdıran Mehmet Uğur; Beyaz Kurt, Tarkan Altın Madalyon, Battal Gazi Geliyor, Kara Perçe, Üç Dev Adam, Fedai, Bakireler Çiftliği, İnsan Avcısı, Avanak Apti, İnek Şaban, Gırgıriye, Sosyete Şaban, Kurtlar Vadisi ve Arka Sokaklar gibi birçok unutulmaz yapımda rol aldı.