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Herkes Nihal Candan'a üzülürken bir kötü haber de babasından geldi! Aile ikinci kez yıkıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Herkes Nihal Candan&#039;a üzülürken bir kötü haber de babasından geldi! Aile ikinci kez yıkıldı
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenomen Nihal Candan, Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle 25 kiloya kadar düşüp yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Profesör babası Hakan Candan ise kızının bu durumu karşısında dayanamayarak kalp krizi geçirdiği ortaya çıktı.

Bir dönem televizyon programlarıyla tanınan ve “Candan Kardeşler” olarak bilinen Nihal ve Bahar Candan, cezaevi süreciyle gündeme gelmişti.

Herkes Nihal Candan'a üzülürken bir kötü haberde babasından geldi! Aile ikinci kez yıkıldı - 1. Resim

Anoreksiya Nervoza teşhisi konulan Nihal Candan, tedavi sürecinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak hızla kilo kaybeden Nihal, önce 29 kiloya, ardından 25 kiloya kadar düştü ve yoğun bakıma kaldırıldı.

Herkes Nihal Candan'a üzülürken bir kötü haberde babasından geldi! Aile ikinci kez yıkıldı - 2. Resim

Genel sağlık durumu hızla kötüleşen genç fenomenin ailesinden ise üzücü bir haber geldi. DurakMedya’dan Mustafa Barış Durak’ın aktardığına göre, Profesör Hakan Candan, kızı Nihal Candan’ın yaşadığı zorluklara dayanamayarak kalp krizi geçirdi.

Herkes Nihal Candan'a üzülürken bir kötü haberde babasından geldi! Aile ikinci kez yıkıldı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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