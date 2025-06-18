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Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın ünlü isimlerinden Aynur Akarsu hayatını kaybetti. Vefat haberini Film-San Vakfı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Türk sinemasının ünlü isimlerinden Aynur Akarsu’nun vefat haberi, sinema camiasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti - 1. Resim

1970 ve 80’li yıllarda Yeşilçam’ın bilinen yapımlarında rol alan Akarsu’nun ölüm haberini Film-San Vakfı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti - 2. Resim

“Üç Kağıtçılar”, “Tantana Kemal”, “Bir Yabancı” ve “Belanın Kralı” gibi filmlerdeki performansıyla tanınan Aynur Akarsu, uzun yıllar boyunca birçok projede yer alarak adından söz ettirmişti.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti - 3. Resim

SOSYAL MEDYADA BİRÇOK KULLANICI TAZİYE MESAJLARI YAYINLANDI

Film-San Vakfı tarafından yapılan açıklamada, “Yeşilçam oyuncusu Aynur Akarsu’ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Yeşilçam’ın ünlü oyuncularından Aynur Akarsu hayatını kaybetti - 4. Resim

Haberin ardından sosyal medyada birçok kullanıcı taziye mesajları paylaştı. “Allah rahmet eylesin”, “Ailesine sabır diliyorum” gibi yorumlar yapıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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