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Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu
Magazin Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Mehmet Erenler, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden sanatçı, sevenlerini hüzne boğdu.

“Karpuz Kestim Yiyen Yok”, “Değmen Benim Gamlı Yaslı Gönlüme” ve “Bir Çift Turna Gördüm” gibi pek çok türküyü derleyen 79 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler, bu sabah tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 1. Resim

Çocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden klasik bağlama virtüözü Erenler’in, organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 2. Resim

Mehmet Erenler’in cenazesi, yarın ikindi vakti İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Fatih Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Yeniköy’deki aile mezarlığına defnedilecek.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 3. Resim

MEHMET ERENLER KİMDİR?

1946 yılında Ankara’da dünyaya gelen Mehmet Erenler, 8 yaşında kendi kendine bağlama çalmayı öğrendi. 13 yaşında, Muzaffer Sarısözen’in hazırladığı “Yurttan Sesler” programına katıldı. 1966 yılında TRT'nin açtığı sınavı kazanarak Ankara Radyosu’nda göreve başlayan sanatçı, ilerleyen yıllarda İstanbul Devlet Konservatuvarı’nda öğretim üyeliği yaptı.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 4. Resim

1980 yılında kendi isteğiyle İstanbul Radyosu’na atanan Erenler, burada bağlama sanatçısı ve koro şefi olarak görev aldı. Türkiye’nin yanı sıra yurt dışında da birçok konser ve seminer veren ünlü isim, çeşitli üniversitelerde ders vererek pek çok sanatçı yetiştirdi.

Türk halk müziği sanatçısı Mehmet Erenler hayatını kaybetti! Ölüm sebebi belli oldu - 5. Resim

TRT İstanbul Radyosu sanatçısı olarak da görev yapan Mehmet Erenler, 20'den fazla albüm hazırladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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