Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > 25 kiloya düşen Nihal Candan’dan korkutan haber: Kalbi durdu!

25 kiloya düşen Nihal Candan’dan korkutan haber: Kalbi durdu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
25 kiloya düşen Nihal Candan’dan korkutan haber: Kalbi durdu!
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anoreksiya ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ağırlaştı. 25 kiloya kadar düşen Candan’ın yoğun bakımda kalbinin durduğu açıklandı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Bir süredir anoreksiya nervoza ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan sevenlerini üzen haber geldi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Candan’ın kalbinin kısa süreli durduğu belirtildi.

Tutukluluk sürecinde ciddi sağlık problemleri yaşayan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 25 kiloya kadar düştüğü aktarılan genç ismin hastanede tedavi gördüğü sırada kalbinin durduğu ortaya çıktı. Candan'ın kalbinin durduğunu yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu duyurdu.

25 kiloya düşen Nihal Candan’dan korkutan haber: Kalbi durdu! - 1. Resim

ANOREKSİYA NEDENİYLE 23 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Nihal Candan’ın, son dönemde aşırı kilo kaybı yaşadığı, son olarak 25 kiloya kadar düştüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü hasta yatağında geçirmek zorunda kalan genç fenomenin sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Doktorların kontrolü altında yoğun bakımda tutulan Candan'ın tedavisi sürüyor.

TUTUKLULUK SÜRECİ SAĞLIĞINI DERİNDEN ETKİLEDİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, uzun süre cezaevinde kalmıştı.

Bu süreçte Nihal Candan’ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığı, anoreksiya hastalığının ilerlediği ifade ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

YKS adaylarına İstanbul'da metrobüs, otobüs, metro ücretsiz mi? 21-22 Haziran toplu taşıma kararı duyurulduCumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev'den depremzede aileye ziyaret
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Oyuncu Demet Akbağ'ın acı günü! Aldığı haberle yıkıldı - MagazinUsta oyuncunun acı günü! Aldığı haberle yıkıldıİki kere kalp krizi geçirmişti! Nihal Candan'ın babası Prof. Dr. Hakan Candan ilk kez konuştu: Olay açıklama - Magazinİki kere kalp krizi geçiren babası ilk kez konuştu: Olay açıklamaÜnlü şarkıcı Taylor Swift’in yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu - MagazinÜnlü şarkıcının yazlığının yanında insan bacağı kemiği bulundu'Mehmet Tural' cinayetinde flaş gelişme! Canlı yayında kan donduran detayları tek tek anlatmıştı... - Magazin'Mehmet Tural' cinayetinde flaş gelişme!Halit Ergenç ile Rıza Kocaoğlu'na kötü haber: Gerekçeli karar açıklandı - MagazinÜnlü oyunculara kötü haber: Gerekçeli karar açıklandıKalp krizi geçirmişti! Nihal Candan’ın babası Hakan Candan’dan bir kötü haber daha geldi - MagazinKalp krizi geçirmişti! Nihal Candan’ın babasından kötü haber geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...