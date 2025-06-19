25 kiloya düşen Nihal Candan’dan korkutan haber: Kalbi durdu!

Anoreksiya ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan'ın sağlık durumu ağırlaştı. 25 kiloya kadar düşen Candan’ın yoğun bakımda kalbinin durduğu açıklandı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirtiliyor.

Bir süredir anoreksiya nervoza ile mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan’dan sevenlerini üzen haber geldi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Candan’ın kalbinin kısa süreli durduğu belirtildi.

Tutukluluk sürecinde ciddi sağlık problemleri yaşayan Nihal Candan, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı. 25 kiloya kadar düştüğü aktarılan genç ismin hastanede tedavi gördüğü sırada kalbinin durduğu ortaya çıktı. Candan'ın kalbinin durduğunu yakın arkadaşı Pınar Kerimoğlu duyurdu.

ANOREKSİYA NEDENİYLE 23 KİLOYA KADAR DÜŞTÜ

Uzun süredir anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele ettiği bilinen Nihal Candan’ın, son dönemde aşırı kilo kaybı yaşadığı, son olarak 25 kiloya kadar düştüğü biliniyordu.

Geçtiğimiz günlerde doğum gününü hasta yatağında geçirmek zorunda kalan genç fenomenin sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Doktorların kontrolü altında yoğun bakımda tutulan Candan'ın tedavisi sürüyor.

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TUTUKLULUK SÜRECİ SAĞLIĞINI DERİNDEN ETKİLEDİ

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, uzun süre cezaevinde kalmıştı.

Bu süreçte Nihal Candan’ın hem fiziksel hem de psikolojik olarak yıprandığı, anoreksiya hastalığının ilerlediği ifade ediliyor.