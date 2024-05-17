Özyaşar Tel halka arzının açıklığı %24,24 olurken 28,00 TL'den işlem görecek
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SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'nin ne zaman talep toplayacağı araştırılırken kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu oldu. İşte satın alabileceğiniz bankalar...
Vatandaşların gündeminde yer alan Özyaşar Tel halka arzının işlem görme tarihi henüz belirlenmezken ne zaman halka arz olacak araştırılıyor. Arz büyüklüğü, açıklığı gündemde yer alırken lot miktarı da gündemde yer aldı.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş. hissesinin talep toplama tarihi henüz belirlenmezken fiyatı 28,00 TL olarak açıklandı. Satın almak isteyenler QNB FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. aracılığıyla alabilecek.
Hisse kodunun OZYSR olması beklenirken arz büyüklüğü 873 milyon TL olarak belirlendi ve açıklığı %24,24 olacak. Katılım endeksine uygunluk durumu belirlenmezken onaylı izahname ile netleşecek.
Pay miktarı 26,000,000 lot olarak belirlenirken ek pay 5,200,000 oldu.
Şirketin sermayesinde %5 payı olan 3 ortak olurken %80'i Çokyaşar Holding’e, %10'u Ömer Çokyaşar’a ve %10'u Derviş Ali Çokyaşar’a ait.
Fonun kullanılacağı alanlar ise şöyle açıklandı:
%30 İşletme sermayesi.
%40 Finansman maliyetinin azaltılması.
%30 Yatırım finansmanı ve makine/teçhizat alımları.
Kaynak: Türkiye Gazetesi