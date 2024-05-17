Özyaşar Tel halka arzının açıklığı %24,24 olurken 28,00 TL'den işlem görecek

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Mayıs 2024 10:08 - Güncelleme: 17 Mayıs 2024 10:24 - Güncelleme:

Halka Arz, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

SPK tarafından başvurusu onaylanan hisseler arasında yer alan Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.'nin ne zaman talep toplayacağı araştırılırken kaç lot vereceği ve katılım endeksine uygun olup olmadığı merak konusu oldu. İşte satın alabileceğiniz bankalar...