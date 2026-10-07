2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına yerleşmeye hak kazanan binlerce aday, şimdi de üniversite kayıt sürecine odaklandı. Peki, ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

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ÖSYM, adaylar arasında "BESYO sınavı" olarak da bilinen 2026 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) yerleştirme sonuçlarını 7 Ekim’de açıkladı. Sonuçların ardından üniversite kayıt takvimi de belli oldu. Yayımlanan duyuruda; " Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 12–16 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.Adayların, belirtilen kayıt süresi içinde yerleştikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

ÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

SÜREYİ KAÇIRANLARLAR HAKLARINI KAYBEDECEKLER

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Yükseköğretim kurumları tarafından kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu istenebilecektir. 2026-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerlidir.

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