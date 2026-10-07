Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

ÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
ÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

2026 Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Spor Bilimleri Fakülteleri ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu programlarına yerleşmeye hak kazanan binlerce aday, şimdi de üniversite kayıt sürecine odaklandı. Peki, ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

Kaydet
|

ÖSYM, adaylar arasında "BESYO sınavı" olarak da bilinen 2026 Özel Yetenek Sınavı’nın (ÖZYES) yerleştirme sonuçlarını 7 Ekim’de açıkladı. Sonuçların ardından üniversite kayıt takvimi de belli oldu. Yayımlanan duyuruda; " Adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye kayıt süresi içinde başvurmaları gerekmektedir." denildi.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, 12–16 Ekim 2026 tarihleri arasında ilgili üniversiteler tarafından yapılacak.Adayların, belirtilen kayıt süresi içinde yerleştikleri programın bağlı bulunduğu üniversiteye başvurmaları gerekiyor.

ÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) 2026 kayıt takvimi açıklandı! ÖZYES (BESYO) kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak?

SÜREYİ KAÇIRANLARLAR HAKLARINI KAYBEDECEKLER

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Yükseköğretim kurumları tarafından kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu istenebilecektir. 2026-ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2026-2027 öğretim yılı için geçerlidir.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.