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ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES tercih sonuçlarında son durum

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ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES tercih sonuçlarında son durum
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES tercih sonuçlarında son durum

ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından düzenlenen 2026 Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih süreci sona erdi. Tercih telaşını geride bırakan adayların gündeminde sonuç tarihi var. Peki, 2026 ÖZYES tercihleri bitti mi? ÖZYES tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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2026-YKS kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yerleştirme işleminde, 2026-ÖZYES Başvuru ve Tercih Kılavuzlarında yer alan ilke ve kurallar uygulanacak.

ÖZYES (BESYO) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES tercih sonuçlarında son durum
Başlık ResmiÖZYES (BESYO) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 ÖZYES tercih sonuçlarında son durum

ÖZYES TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sürecinin sona ermesinin ardından 2026 ÖZYES yerleştirme sonuçlarının ekim ayının ilk 2 haftası içerisinde ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

Yerleştirme sonuçlarına göre, bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenen iş günleri ve çalışma saatlerinde yapılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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