ÖZYES kayıt işlemleri ne zaman yapılacak? Ek tercih takvimi araştırılıyor

ÖSYM, 2025 Spor Bilimleri için Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) yerleştirme sonuçlarını duyurdu. 11-18 Eylül tarihleri arasında alınan tercihler sonrası sonuçların açıklanmasıyla, adayların gündeminde kayıt tarihleri ve muhtemel ek tercih süreci yer aldı. Peki ÖZYES kayıtları ne zaman yapılacak, ek tercih takvimi açıklandı mı?

ÖZYES KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, ÖZYES sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşen adayların kayıt işlemleri 23-29 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtlar yalnızca üniversitelerin belirlediği resmi iş günleri ve mesai saatlerinde yapılacak. Bu nedenle adayların belirtilen süreyi kaçırmamaları büyük önem taşıyor.

Yerleştirilen adayların, kazandıkları üniversitelere şahsen başvurarak gerekli belgeleri teslim etmesi gerekiyor. Elektronik kayıt seçeneği bulunmayan programlarda, öğrencilerin bizzat giderek kayıt yaptırmaları zorunlu olacak. Kayıt sürecini kaçıran adaylar ise bu haklarını kaybedecek.

ÖZYES EK TERCİHLER NE ZAMAN 2025?

ÖZYES ek tercih takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. Tercih sürecinde yerleşemeyen adaylar, gözlerini ek tercih dönemine çevirmiş durumda. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak ek tercih duyurusu, kayıtların tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında ek tercihlerin genellikle ilk kayıtların tamamlanmasının ardından birkaç hafta içinde başladığı görülüyor. Resmi açıklama geldiğinde adayların, tercih işlemlerini yine ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle gerçekleştirmeleri gerekecek.

ÖZYES BESYO TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sonuçlar, ÖSYM’nin resmi sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.