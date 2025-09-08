ÖZYES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı

Yükseköğretim kurumlarının spor bilimleri gibi özel yetenek gerektiren programlarına öğrenci alımında önemli bir rol oynayan ÖZYES, her yıl binlerce gencin geleceğini şekillendiriyor.

2025-2026 eğitim öğretim yılı için düzenlenen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlanırken adaylar sonuçların ne zaman ve nasıl erişime açılacağını merakla araştırıyor.

ÖZYES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından 2025 YKS kapsamında düzenlenen Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES) sonuçları, 8 Eylül 2025 Pazartesi günü saat 10:00 itibarıyla erişime açıldı.

Sınav, 13-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirildi ve değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra adaylara resmi duyuru yapıldı.

ÖZYES puanı, TYT puanı (%50) ve ortaöğretim başarı puanı (%50) ile birlikte hesaplanarak, spor bilimleri programlarına yerleşmede kullanılıyor.

ÖZYES SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ÖZYES sonuç sorgulama ekranı, ÖSYM'nin resmi sitesi https://sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişilebilir olup, adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını görüntüleyebiliyor.

ÖZYES puanı, Spor Bilimleri Fakülteleri'nde Antrenörlük, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği gibi programlara giriş için gereklidir.