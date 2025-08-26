Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Pafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde nefesler kesildi

- Güncelleme:
Pafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde nefesler kesildi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Pafos, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Kızılyıldız’ı ağırlıyor. 26 Ağustos Salı günü oynanan karşılaşma saat 22.00’de başladı. Futbolseverler, “Pafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir?” sorularının cevabını araştırıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu ön eleme turlarında play-off heyecanı devam ediyor. Kızılyıldız, sahasında 2-1 kaybettiği Pafos'a konuk oluyor. 26 Ağustos Salı akşamı oynanan mücadelede ilk düdük saat 22.00'de çaldı. Futbol tutkunları, "Pafos - Kızılyıldız maçı hangi kanalda, nereden izlenir?" sorularına cevap arıyor.

PAFOS - KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçları başladı. Kızılyıldız, deplasmanda Pafos ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler mücadelenin yayın bilgilerini merak ediyor. Kızılyıldız - Pafos maçı Türkiye’de TRT tabii ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor. Karşılaşma şifreli olarak izlenebiliyor.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF TURU RÖVANŞ MAÇLARI

26 AĞUSTOS SALI

  • 19.45 Kairat Almaty - Celtic TRT 1
  • 22.00 Sturm Graz - Bodo/Glimt TRT 1
  • 22.00 Pafos - Kızılyıldız TRT tabii

27 AĞUSTOS ÇARŞAMBA

  • 19.45 Karabağ - Ferencvaros TRT tabii
  • 22.00 Benfica - Fenerbahçe TRT 1
  • 22.00 Club Brugge - Rangers TRT tabii
  • 22.00 Kopenhag - Basel TRT tabii
Kaynak: Türkiye Gazetesi

