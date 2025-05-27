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Papara yasaklandı mı, neden açılmıyor? Papara mobil uygulama hatası sorgulanıyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Papara yasaklandı mı, neden açılmıyor? Papara mobil uygulama hatası sorgulanıyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital cüzdan hizmetleri sunan Papara, son günlerde kullanıcıların dikkatini çeken önemli bir gelişmeyle gündeme geldi. Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı uygulama üzerinden yapılan işlemlerde yaşanan teknik aksaklıklar ve sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası Papara yasaklandı mı, neden açılmıyor, çöktü mü merak ediliyor.

PAPARA YASAKLANDI MI?

Papara 27 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gündeme geldi. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası “Papara yasaklandı mı?” sorusu birçok kullanıcı tarafından merak edilmeye başlandı.

Resmi kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, Papara’nın faaliyetlerinin tamamen durdurulması ya da şirketin yasaklanması gibi bir durum şu an için söz konusu değil. Papara'ya erişim engeli getirildiği veya yasaklandığına dair resmi açıklama henüz duyurulmadı.

Papara yasaklandı mı, neden açılmıyor? Papara mobil uygulama hatası sorgulanıyor! - 1. Resim

PAPARA NEDEN AÇILMIYOR?

Kullanıcıların son günlerde Papara mobil uygulamasına ya da web sitesine erişim sağlamakta zorluk yaşadığı görülüyor. Sosyal medyada "Papara neden açılmıyor?'' sorusu gündeme taşındı. Ancak şirketin teknik altyapısında yaşanan geçici yoğunluk ya da bakım çalışmaları nedeniyle erişim problemleri yaşanabileceği öngörülüyor.

Başlatılan adli sürecin ardından oluşan kamuoyu ilgisi, sistemlere yönelen yüksek kullanıcı trafiğini beraberinde getirdi. Papara erişim problemlerinin teknik nitelikli olduğu ve herhangi bir resmi yasaklama kararıyla bağlantılı bulunmadığı düşünülüyor.

Papara yasaklandı mı, neden açılmıyor? Papara mobil uygulama hatası sorgulanıyor! - 2. Resim

PAPARA ÇÖKTÜ MÜ?

Papara uygulamasında meydana gelen geçici erişim sorunları “Papara çöktü mü?” sorusunu gündeme taşıdı. Henüz Papara tarafından sistemin çöktüğü yönündeki iddialar doğrulamadı. Uygulamada yaşanan kısa süreli kesintilerin sistemsel güncellemeler, yoğunluk ya da teknik bakım süreçleri nedeniyle gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Başlatılan yasa dışı bahis operasyonu kapsamında ise Papara uygulamasına bir erişim engeli getirilip getirilmediğine dair resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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