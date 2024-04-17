Paris Olimpiyatlarında Türkiye’yi 13 dalda 55 sporcu temsil ediyor

Paris Olimpiyatları, sporun uluslararası sahnedeki en büyük gösterilerinden biri olarak spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Türkiye, 13 farklı branşta toplamda 55 sporcuyla bu önemli etkinlikte yer alacak. Sporcularımızın performansı, uluslararası alanda ülkemizin spor yeteneklerini ve potansiyelini sergileme fırsatı sunacak. Peki olimpiyatlar ne zaman? Olimpiyatlar nerede olacak? İşte detaylar...

Paris Olimpiyatları, heyecanla beklenen spor etkinliklerinden biri olarak spor severlerin dikkatini çekiyor. Türkiye, bu uluslararası arenada 13 farklı dalda 55 sporcuyla temsil edilecek. Sporcularımızın katılacağı bu prestijli organizasyon, ülkemizin spor alanındaki başarılarını dünya çapında gösterme fırsatı sunacak. Olimpiyat ruhunu yaşamak için geri sayım başladı!

OLİMPİYATLAR NE ZAMAN?

Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, 13 dalda 55 sporcu ile temsil edilecek. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin 15 Nisan tarihinde yayımladığı listede, Türkiye'yi temsil edecek sporcuların isimleri ve branşları açıklandı. Bu yıl Paris'te gerçekleşecek olan Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve 10 bin 500 atletin katılımıyla gerçekleşecek.

OLİMPİYATLAR NEREDE OLACAK?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etmişti ve bu yıl da takım olarak temsil edilecek. Okçuluk ve artistik cimnastik dallarında takım halinde kota alan sporcular, hem bireysel hem de takım olarak yarışabilecekler.

Tokyo'da düzenlenen 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmıştı. Bu başarıların ardından Türkiye'nin madalya sıralamasındaki yerinin 35. olduğu belirlenmişti. Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki başarıları, atletizm, boks, güreş, halter, judo, tekvando ve okçuluk branşlarında elde edilmişti.

Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların listesi ise şu şekilde açıklandı:

ATICILIK:

İsmail Keleş

Şimal Yılmaz

Sena Can



ATLETİZM:

Kaan Kigen Özbilen

Sultan Haydar

Ersu Şaşma

Salih Korkmaz

Yasmani Copello Escobar



BOKS:

Buse Naz Çakıroğlu

Hatice Akbaş

Gizem Özer

Busenaz Sürmeneli

Samet Gümüş

Tuğrulhan Erdemir

Kaan Aykutsun



CİMNASTİK ARTİSTİK:

Ferhat Arıcan

Adem Asil

Ahmet Önder

Emre Dodanlı

Ayberk Koşak



GÜREŞ:

İbrahim Çiftçi

Taha Akgül

Evin Demirhan Yavuz

Buse Tosun Çavuşoğlu

Yasemin Adar Yiğit

Enes Başar

Burhan Akbudak

Ali Cengiz

Rıza Kayaalp



HALTER:

M. Furkan Özbek



VOLEYBOL:

Takım



OKÇULUK:

Mete Gazoz

Ulaş Berkim Tümer

Muhammed Abdullah Yıldırmış



TAEKWONDO:

Merve Dinçel Kavurat

Hatice Kübra İlgün

Nafia Kuş Aydın

Hakan Reçber

Emre Kutalmış Ateşli



YÜZME:

Emir Batur Albayrak

Kuzey Tunçelli

Yiğit Yalçın Çitak

Ecem Güzel