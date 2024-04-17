Paris Olimpiyatlarında Türkiye’yi 13 dalda 55 sporcu temsil ediyor
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Paris Olimpiyatları, sporun uluslararası sahnedeki en büyük gösterilerinden biri olarak spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Türkiye, 13 farklı branşta toplamda 55 sporcuyla bu önemli etkinlikte yer alacak. Sporcularımızın performansı, uluslararası alanda ülkemizin spor yeteneklerini ve potansiyelini sergileme fırsatı sunacak. Peki olimpiyatlar ne zaman? Olimpiyatlar nerede olacak? İşte detaylar...
Paris Olimpiyatları, heyecanla beklenen spor etkinliklerinden biri olarak spor severlerin dikkatini çekiyor. Türkiye, bu uluslararası arenada 13 farklı dalda 55 sporcuyla temsil edilecek. Sporcularımızın katılacağı bu prestijli organizasyon, ülkemizin spor alanındaki başarılarını dünya çapında gösterme fırsatı sunacak. Olimpiyat ruhunu yaşamak için geri sayım başladı!
OLİMPİYATLAR NE ZAMAN?
Paris Olimpiyatları'nda Türkiye, 13 dalda 55 sporcu ile temsil edilecek. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nin 15 Nisan tarihinde yayımladığı listede, Türkiye'yi temsil edecek sporcuların isimleri ve branşları açıklandı. Bu yıl Paris'te gerçekleşecek olan Yaz Olimpiyatları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek ve 10 bin 500 atletin katılımıyla gerçekleşecek.
OLİMPİYATLAR NEREDE OLACAK?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tokyo 2020'de çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde etmişti ve bu yıl da takım olarak temsil edilecek. Okçuluk ve artistik cimnastik dallarında takım halinde kota alan sporcular, hem bireysel hem de takım olarak yarışabilecekler.
Tokyo'da düzenlenen 32'nci Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 13 madalya kazanmıştı. Bu başarıların ardından Türkiye'nin madalya sıralamasındaki yerinin 35. olduğu belirlenmişti. Türkiye'nin olimpiyat tarihindeki başarıları, atletizm, boks, güreş, halter, judo, tekvando ve okçuluk branşlarında elde edilmişti.
Paris Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek sporcuların listesi ise şu şekilde açıklandı:
ATICILIK:
İsmail Keleş
Şimal Yılmaz
Sena Can
ATLETİZM:
Kaan Kigen Özbilen
Sultan Haydar
Ersu Şaşma
Salih Korkmaz
Yasmani Copello Escobar
BOKS:
Buse Naz Çakıroğlu
Hatice Akbaş
Gizem Özer
Busenaz Sürmeneli
Samet Gümüş
Tuğrulhan Erdemir
Kaan Aykutsun
CİMNASTİK ARTİSTİK:
Ferhat Arıcan
Adem Asil
Ahmet Önder
Emre Dodanlı
Ayberk Koşak
GÜREŞ:
İbrahim Çiftçi
Taha Akgül
Evin Demirhan Yavuz
Buse Tosun Çavuşoğlu
Yasemin Adar Yiğit
Enes Başar
Burhan Akbudak
Ali Cengiz
Rıza Kayaalp
HALTER:
M. Furkan Özbek
VOLEYBOL:
Takım
OKÇULUK:
Mete Gazoz
Ulaş Berkim Tümer
Muhammed Abdullah Yıldırmış
TAEKWONDO:
Merve Dinçel Kavurat
Hatice Kübra İlgün
Nafia Kuş Aydın
Hakan Reçber
Emre Kutalmış Ateşli
YÜZME:
Emir Batur Albayrak
Kuzey Tunçelli
Yiğit Yalçın Çitak
Ecem Güzel
Kaynak: Türkiye Gazetesi