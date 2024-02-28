Paris Olimpiyatları tehdit altında! Güvenlik bilgileri çalındı

Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nın güvenlik bilgilerini içeren USB çalındı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bu sene Temmuz ve Ağustos aylarında düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyatları'nda alınacak olan güvenlik önlemlerine dair bilgileri içeren USB belleğin bulunduğu çanta çalındı.

Paris Belediyesi'nde çalışan, 56 yaşında olan ve kimliği paylaşılmayan mühendisin, Paris'teki ana tren istasyonu Kuzey Garı'nda çantayı bir koltuğa koyduğu ve trenden inerken çantanın çalındığını fark ettiği bildirildi.

TRENDEN İNERKEN FARK ETTİ, ŞİKAYETÇİ OLDU

Çantanın içerisinde olimpiyatlarda alınacak önlemlere dair hassas bilgiler bulunduğu ifade edilirken, trenden indiği sırada çantasının çalındığını fark eden belediye çalışanı şikayetçi oldu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, belediyeden henüz açıklama yapılmadı. Ulusal basın ise bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.

ÖZEL GEÇİŞ NOKTALARI KURULACAK

Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin Olimpiyatlar süresince görev alması beklenirken, Yaz Olimpiyatları'nda her gün toplamda yaklaşık 35 bin güvenlik görevlisinin hazır bulunması planlanıyor.

Ayrıca müsabakaların düzenleneceği bölgelerde özel geçiş noktaları ve QR kodlu kimlik tarama sistemleri de kurulacak.