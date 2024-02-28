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    • Haberler > Dünya > Fransa'yı alarma geçiren olay: Paris Olimpiyatları'nın 'hassas güvenlik planları' çalındı

    Fransa'yı alarma geçiren olay: Paris Olimpiyatları'nın 'hassas güvenlik planları' çalındı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Fransa, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta tren garında çalındı. Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti riski gündem oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta kayboldu.

    Fransız kanal BFMTV'nin haberine göre, Paris Belediyesi çalışanının çantası, kentteki Kuzey Garı'nda bir trende çalındı. Çantanın içinde, 2 USB belleğin ve iş bilgisayarının olduğu bilgisi paylaşıldı. Trenden indiği sırada çantasının çalındığını fark eden belediye çalışanı, şikayetçi oldu.

    OLİMPİYATLARIN GÜVENLİK PLANLARI VARDI

    Söz konusu USB belleklerden birinde 2024 Paris Olimpiyatları'na ilişkin güvenlik planları yer alıyordu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ulusal basın, bu durumun Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti oluşturup oluşturmayacağı konusunu gündeme taşıdı.

    Paris Belediyesine bağlı 2 bin kadar belediye polisinin, Olimpiyatlar süresince görev alması bekleniyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları, 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde yapılacak.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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