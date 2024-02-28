Fransa'yı alarma geçiren olay: Paris Olimpiyatları'nın 'hassas güvenlik planları' çalındı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Şubat 2024 20:50 - Güncelleme: 28 Şubat 2024 20:56 - Güncelleme:

Fransa, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'yla ilgili güvenlik bilgilerini içeren USB belleğin bulunduğu çanta tren garında çalındı. Olimpiyatlar için güvenlik zafiyeti riski gündem oldu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.