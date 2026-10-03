Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Pastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Pastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih
Başlık ResmiPastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pastırma yazı da bir kez daha gündeme geldi. Kışa girişten önceki son sıcaklıkları ifade eden pastırma yazının tarihi ve süresi yıllara göre değişiklik gösteriyor. Peki, pastırma yazı ne zaman?

Kaydet
|

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

Pastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih
Başlık ResmiPastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pastırma yazı için tarih verdi."Karadeniz, Marmara, Ege için pastırma yazının geleceğini ifade eden Tek "19-26 Ekim pastırma yazı gözüküyor. Hatta 26 Ekim. Kasım arasında yine batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. 30 dereceler değil yok. Yani 25 dereceleri, 20 derecelerin üzerine 25 dereceleri çıkmaya başlıyoruz. Hafta sonu pazar günü hava açmaya başlıyor. Ayın 5'inden sonraki günlerde de yine sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların geldiğini tekrar göreceğiz" dedi.

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşmaya neden olan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.