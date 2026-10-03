Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte pastırma yazı da bir kez daha gündeme geldi. Kışa girişten önceki son sıcaklıkları ifade eden pastırma yazının tarihi ve süresi yıllara göre değişiklik gösteriyor. Peki, pastırma yazı ne zaman?

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Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazen yılda birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer.

Pastırma yazı ne zaman? Havaların ısınacağı tarih

PASTIRMA YAZI NE ZAMAN?

Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, pastırma yazı için tarih verdi."Karadeniz, Marmara, Ege için pastırma yazının geleceğini ifade eden Tek "19-26 Ekim pastırma yazı gözüküyor. Hatta 26 Ekim. Kasım arasında yine batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. 30 dereceler değil yok. Yani 25 dereceleri, 20 derecelerin üzerine 25 dereceleri çıkmaya başlıyoruz. Hafta sonu pazar günü hava açmaya başlıyor. Ayın 5'inden sonraki günlerde de yine sıcaklıkların düştüğünü ve yağışların geldiğini tekrar göreceğiz" dedi.

PASTIRMA YAZI NASIL OLUŞUR?

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşmaya neden olan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

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