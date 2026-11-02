Petkimspor ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında karşı karşıya geliyor. İzmir temsilcisi, sahasında ağırlayacağı Anadolu Efes karşısında galibiyet ararken basketbolseverler de karşılaşmanın yayın bilgilerini araştırıyor. Petkimspor ile Anadolu Efes maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayınlanacağı kanal belli oldu.

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Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde 2 Kasım Pazartesi günü Anadolu Efes'i konuk ediyor. Ligde son iki deplasmanında Fenerbahçe Beko ve TOFAŞ'ı mağlup eden İzmir temsilcisi, kendi sahasında da kazanmayı hedefliyor. Anadolu Efes ise deplasmandan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek. Karşılaşma öncesinde maçın yayın saati ve hangi kanaldan izlenebileceği araştırılıyor.

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Aliağa Petkimspor ile Anadolu Efes arasındaki Basketbol Süper Ligi 6. hafta karşılaşması, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 18.00'de başlayacak. Mücadele, İzmir'deki Aliağa Belediyesi ENKA Spor Salonu'nda oynanacak. Ev sahibi Aliağa Petkimspor, taraftarı önünde Anadolu Efes'i mağlup ederek ligdeki galibiyet sayısını artırmaya çalışacak. Anadolu Efes ise yoğun maç takvimi içerisinde ligdeki mücadelesini sürdürecek.

Petkimspor-Anadolu Efes maçı hangi kanalda, saat kaçta?

PETKİMSPOR-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Petkimspor ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, beIN SPORTS 5 ve beIN SPORTS HABER kanallarından canlı yayınlanacak. Basketbol Süper Ligi'nin yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, karşılaşmaları sezon boyunca farklı kanallarından izleyiciyle buluşturuyor.

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