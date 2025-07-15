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Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor
Yazar, Ahmet Hamdi Tanpınar, Edebiyat, Ölüm, Boğaziçi Üniversitesi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yazar, çevirmen ve akademisyen Pınar Kür hayatını kaybetti. 82 yaşındaki Pınar Kür eserleri, hayatı ve ölüm nedeni gündeme geldi.

Yazar ve sunucu Yekta Kopan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 82 yaşındaki yazar Pınar Kür hayatını kaybettiği öğrenildi. Pınar Kür kimdir, neden öldü aramaları hız kazandı. 

PINAR KÜR KİMDİR?

15 Nisan 1943 yılında doğan Pınar Kür, yazar, çevirmen ve akademisyendir. Lise eğitimini Robert Kolej'de tamamladı. Ardından lisans eğitimini Queens College ve Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladı. 

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Fransa'da Sorbonne Üniversitesi'nde karşılaştırmalı edebiyat alanında doktora yaptı. 

Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor - 1. Resim

İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulunda İngilizce okutmanı oldu. Son olarak Bilgi Üniversitesi'nde medya ve iletişim sistemleri bölümünde öğretim üyesi olarak görev alıyordu. 2013 yılında Ankara Öykü Günleri'nde onur ödülüne layık görüldü. 

1964-1969 yılları arasında oyuncu Can Kolukısa ile evli kaldı. Bu evlilikten oyuncu ve sinema eleştirmeni Emrak Kolukısa dünyaya geldi.

Pınar Kür kimdir, neden öldü? Eserleri merak ediliyor - 2. Resim

PINAR KÜR NEDEN ÖLDÜ?

Ölüm nedenine ilişkin açıklama yapılmadı. 82 yaşında olan Pınar Kür'ün vefat haberini Yekta Kopan X hesabı üzerinden, " "Edebiyatımızın büyük kaybı... Başımız sağ olsun. Başta oğlu Emrah Kolukısa olmak üzere bütün aile büyük üzüntü içinde. Cenaze ile ilgili bilgileri aile paylaşacak" sözleriyle duyurdu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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