PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2025 PMYO parkur sınavı tarihi gündemde

2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) adayları, parkur sınavı tarihleri ve detayları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından gerçekleştirilen PMYO parkur sınavı tarihi için geri sayım başladı.

PMYO PARKUR SINAVI NE ZAMAN?

2025 Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO) adayları, parkur sınavı tarihlerini merak ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılacak sınavın kesin tarihleri, resmi duyuru ile ilan edilecek.

Geçmiş yıllardaki uygulamalara göre sınavlar genellikle Eylül - Ekim ayları arasında yapılıyor. Parkur sınavı, ön sağlık kontrollerinin tamamlanmasının ardından adayların fiziki yeterliliklerini ölçmek için gerçekleştirilecek.

İlgili Haber PMYO 2500 polis memuru alımı başvuruları 23 - 29 Temmuz tarihlerinde alınacak

PMYO PARKUR SINAVI NASIL YAPILACAK?

Parkur sınavı, adayların belirlenen etapları hatasız ve süresinde tamamlamasıyla ölçülüyor. Dijital fotosel cihazlarla süre takibi yapılacak ve her etapta yapılan hatalar süre cezası olarak değerlendirilecek.

Sınav esnasında teknik aksaklıklar dışında adayların sınavı tekrar yapmasına izin verilmiyor. Spor kıyafetleri ile gelen adaylar “Başla” komutu ile parkura başlayacak ve bitiş çizgisini geçene kadar performansları değerlendirilecek.

PMYO PARKUR SINAVI ETAPLARI NASIL?

2024 yılında belirtilen parkur detayları Polis Akademisi resmi sitesinde duyuruldu. Toplamda 7 farklı istasyondan oluşan ve adayların çeviklik, dayanıklılık ve hızını ölçen parkur sınavı aşamalarının bazıları şu şekilde;

1) Sıçrama tahtası etabı; İlk etap olarak jimnastik sıçrama tahtası üzerinden erkek adaylar 6 kez, kadın adaylar 5 kez sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan veya soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.) Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır. Adayın;

• Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

• Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. Bu istasyonu geçebilmek için erkek adayların 6, kadın adayların 5 sıçrama hareketinden en az bir tanesini nizami olarak yapması gerekmektedir. (Nizami sıçrama hareketi; çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının diğer tarafına geçmesidir.) Aday sıçrama hareketlerinin hiç birini nizami olarak yapmaması durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

• Adaylar sıçrama tahtası üzerinden geçerken, sıçrama tahtasını devirmesi durumunda ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilir. Aday, Sıçrama tahtasını devirmesi durumunda, eğer hala sıçrama eksikliği varsa sıçrama tahtası devrik vaziyette sıçrama tahtası üzerinden nizami atlayışlarına devam ederek sıçrama sayısını tamamlar.

• Adayın sıçrama tahtasındaki nizami atlayışları parkurda görevli Öğretim Görevlisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.

İlgili Haber PMYO polislik için kaç puan gerekli?



2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında erkek adaylar 8 adet, kadın adaylar ise 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.

Adayın;

• Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

• Adayın bu istasyonu geçebilmesi için lastiklerin en az bir tanesinin içerisine nizami olarak basması gerekmektedir.

• Hiçbir lastiğin içerisine basmadan geçen aday diskalifiye edilerek elenir.



3) Ağırlık taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15x2), kadın adaylar için 20 Kg (10x2) ağırlığındaki iki kum torbasını, erkek adaylar için aralarında 17 metre, kadın adaylar için aralarında 15 metre mesafe bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.

Adayın;

• Ağırlıklarla, koşu istikametindeki ikinci dubanın arkasından dolaşmayan, iki duba arasındaki mesafeyi tamamlamadan eksik bırakan veya herhangi bir mesafede ağırlıkları atan aday diskalifiye edilerek elenir.

• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın arkasından ağırlıklarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ayrıca, erkek adaylar için aralarında 17 metre, kadın adaylar için aralarında 15 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin arkasından dolaşarak etabı tamamlamayan, herhangi bir mesafeden dönerek etabı eksik bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

• Belirlenen mesafeyi tamamlayarak ağırlıkları aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek diğer istasyona geçmesi halinde bitirme süresine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Dubalardan herhangi birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Aday ağırlıklarla dubaların arkasından dönerken ağırlıkların her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, ağırlıkların bir tanesini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Ağırlık torbaları, ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm mesafeden sonra torbaların arasında içten içe 50 cm mesafe olacak ve torbaların tutma kısımları birbirine paralel olacak ve iç kısımdaki boşluklar birbirine bakacak şekilde yerleştirilir.



4) Sağlık topuna dokunma etabı; Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki sağlık topu arasındaki mesafesi erkek adaylar için 9 (dokuz), kadın adaylar için 7 (yedi) metre olan sağlık toplarından, önce koşu istikametinde ikinci topa, sonra ilk topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 kez dokunuş yapacaktır. (Adayın sağlık toplarına mutlaka dokunması gerekmektedir.)

Adaya;

• Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

• Aday koşu istikametinde en uzaktaki ikinci topa ilk dokunuşunu yaptıktan sonra geriye dönüş yapmadan, diğer etaba geçmesi durumunda, iki sağlık topu arasındaki gidiş-dönüş-gidiş mesafesini katetmeyerek kendisine avantaj sağlamasından dolayı 4 (dört) saniye ve iki eksik dokunmasından dolayı 4 (dört) saniye olmak üzere adaya toplam 4+4=8 (sekiz) saniye ceza olarak verilir ve bitiş süresine eklenir.

• Adayın topa dokunmasından dolayı topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.

• Aday koşu istikametindeki ilk topa dokunup veya hiçbir topa dokunmadan diğer etaba geçmesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.



5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

• Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

• Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.



6) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.

• Her bir eksik geçiş veya çubuk deviren adaya, ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

• Slalom etabında, ilk iki çubuğun etrafından dolaşmadan üçüncü slalom çubuğundan başlayarak etabı tamamlayan adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 4 (dört) saniye ilave edilecektir.

• Slalom etabında, ilk dört slalom çubuğunun arkasından dolaştıktan sonra son iki slalom çubuğunun arkasından dolaşmadan diğer etaba geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 4 (dört) saniye ilave edilecektir.

• Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.



7) Engel etabı; Engel etabında erkek adaylar 5(beş) kadın adaylar 4 (dört) adet engeli (üstten geçilecek engel yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm., alttan geçilecek engel yüksekliği çıtanın altından 120 cm. ve iki çıta arasındaki mesafe içten içe 138 cm. olup engeller arasındaki mesafe 2 metredir) üstten-alttan, üstten-alttan, üstten olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

PMYO PARKUR SINAVI GEÇME KRİTERİ NEDİR?

2024 yılı için belirtilen kriter detayları da PMYO tarafından açıklanmıştı. Adayların başarılı sayılabilmeleri için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede, kadın adayların ise 51 saniyede tamamlamaları gerekmektedir. Fiziki yeterlilik parkurunu 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan erkek adaylar ile 43 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan kadın adaylar 100 tam puan alırlar.

Fiziki yeterlilik sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar PMYO Giriş Yönetmeliği gereği başarısız sayılırlar. Fiziki yeterlilik sınavında 60 puanın altında alan adaylara “0” sıfır puan verilir. Fiziki yeterlilik sınavı komisyonu, başarısız adaylar hakkında “Polis Meslek Yüksekokulu Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verir ve başarısız adaylar mülakat sınavı aşamasına geçemezler.