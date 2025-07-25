Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için İç Güvenlik Fakültesi’ne 540 öğrenci alımı yapacak. YKS puanı ve yaş şartı aranan Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi başvuru tarihleri belli oldu.

Polis Akademisi bünyesindeki İç Güvenlik Fakültesi (İGF), 2025-2026 eğitim-öğretim yılında geleceğin komiser yardımcılarını yetiştirmek üzere 540 öğrenci alımı için harekete geçti. Peki, Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi öğrenci alımı ne zaman? İşte detaylar...

POLİS AKADEMİSİ İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi İç Güvenlik Fakültesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için öğrenci alımı başvurularını 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında kabul edecek.

Başvurular, Polis Akademisi’nin resmi internet sitesi www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak çevrim içi yapılacak.

Başvuru sürecinin ardından, fiziki yeterlilik testi ve mülakat aşamalarını içeren sınav takvimi yine aynı web sitesinde ilan edilecek.

2025 alımları için toplam 540 kişilik kontenjan ayrıldı.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE PUAN TÜRÜ

İç Güvenlik Fakültesi’ne başvuracak adayların, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi’nde (AYT) belirli taban puanları alması gerekiyor.

Eşit Ağırlık için en az 310,000

Sayısal için en az 340,000

Sözel için en az 320,000 ham taban puan almış olmak.

Şehit veya vazife malulü olanların eş ve çocuklarından başvuruda bulunanlardan;

YKS AYT sınavında,

Eşit Ağırlık için en az 248,000,

Sayısal için en az 272,000

Sözel için en az 256,000 ham taban puan almış olmak.

POLİS AKADEMİSİ İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ'NE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türk vatandaşı, 1 Ocak 2004 ve sonrası doğumlu, lise mezunu, sağlık şartlarını taşıyan ve gerekli taban puanları alan adaylar başvurabilir. Ayrıca, güvenlik soruşturmasından geçmiş ve adli sicil kaydı temiz olmalıdır.

İÇ GÜVENLİK FAKÜLTESİ SINAV BAŞVURUSU