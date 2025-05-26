Polis tayinleri nasıl sorgulanır? Atamalarda yapılan yenilikler!

2025 yılı polis tayin sonuçları açıklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Pol-Net sistemi üzerinden erişime açılan tayin sonuçlarıyla birlikte binlerce polis memuru yeni görev yerini öğrenmeye başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamaları sonrası sistem yoğunluk yaşarken, tayin sürecindeki yenilikler de dikkat çekti.

2025 yılı polis tayinleri kapsamında emniyet personelinin tayin işlemleri tamamlandı. Binlerce polisin merakla beklediği atama sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından açıklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın duyurusuyla birlikte Pol-Net sistemi üzerinden erişime açılan sonuçlar, polislerin yeni görev yerlerini öğrenmesine olanak tanıdı.

POLİS TAYİNLERİ AÇIKLANDI!

Emniyet personelinin 2025 yılı atama ve yer değişiklikleri 26 Mayıs Pazar günü itibarıyla netleşti. Tayin sonuçlarına göre, Türkiye genelindeki emniyet teşkilatında görev yapan on binlerce personelin yeni görev yerleri belirlendi.

POLİS TAYİNLERİ NASIL SORGULANIR?

Tayin sonuçlarını öğrenmek isteyen emniyet mensupları, Pol-Net sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak bilgilerine ulaşabiliyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya, ayrıca sistemin yoğunluk yaşamaması adına sonuçların SMS yoluyla da bildirileceğini belirtti. Atama yapılan tüm polis memurlarına kısa süre içinde bilgilendirme mesajı iletilecek.

POLİS TAYİNLERİNDE KAÇ ATAMA YAPILDI?

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 1.874 subay, 9.015 astsubay, 551 uzman jandarma ve 23.240 uzman erbaş olmak üzere toplam 36.680 personelin ataması yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde ise başkomiser, komiser, komiser yardımcısı, kıdemli polis ve polis rütbelerinde toplam 22.045 personelin yer değişikliği gerçekleşti. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda ise 1.701 personelin ataması tamamlandı.

POLİS ATAMALARINDA NELER DEĞİŞTİ?

Bu yıl ilk kez uygulamaya konulan sistemde personelin görev puanlarına dayalı atama modeli benimsendi. 4 farklı kritere göre oluşturulan puanlama sistemiyle tayinlerde daha objektif ve adil bir süreç hedeflendi. Zor koşullarda çalışan personellere ek puan avantajı sağlanırken, özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde görev yapanlara da öncelik verildi.

Yeni sistem kapsamında 7.983 personel Birinci Bölge’den İkinci Bölge’ye, 12.355 kişi İkinci Bölge’den Birinci Bölge’ye, 1.707 kişi ise İkinci Bölge içinde başka illere tayin edildi. Toplamda 22.045 polis memurunun atama işlemleri bu yöntemle tamamlandı.