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Portekiz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında şampiyon oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Portekiz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında şampiyon oldu

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 heyecanı başlarken F grubunda yer alan Portekiz, Avrupa Şampiyonası kazandı mı merak ediliyor. Portekiz Dünya Kupası kazandı mı araştırılırken EURO 2016'da kazananın kim olduğu da gündeme geldi.

Portekiz 1966 senesinde FIFA Dünya Kupası'nda 3. olurken, 2004 yılında kendi düzenlediği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise ikinci oldu. Futbolseverlerin gündeminde ise Dünya Kupası aldı mı sorusu yer aldı.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI KAZANDI MI?

Portekiz milli takımı, 1966 yılında FIFA Dünya Kupası'nda 3. olurken 2024 senesinde Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 2. oldu. Fransa'da gerçekleşen 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ise şampiyon oldu.

1930 senesindeki ilk kupaya katılmamasının ardından 1966 yılına kadar elemeleri geçemedi. 1996 yılında FIFA Dünya Kupası'nda Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı Macaristan, Bulgaristan ve Brezilya'yı mağlup eden Portekiz, çeyrek finalde Kuzey Kore ile eşleşti.

Portekiz, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında şampiyon oldu - 1. Resim

2002 FIFA Dünya Kupası'na kadar organizasyona katılmayan Portekiz, son maçta Güney Kore'ye 1-0 mağlup oldu ve 3. tamamlayarak kupadan ayrıldı.

2010 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya, Fildişi Sahili ve Kuzey Kore'nin olduğu grupta yer alan takım, Fildişi Sahili ile berabere kalırken ikinci maçta Kuzey Kore'yi 7-0 mağlup etti. Brezilya ile de berabere kalırken İspanya'ya mağlup olarak ayrıldı.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finalde Fransa'yı yenmesinin ardından kazanan oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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