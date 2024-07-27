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Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu, eski Türkiye Barolar Birliği başkanı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu, eski Türkiye Barolar Birliği başkanı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik görevleri kararı alırken Prag Büyükelçisi olan isim Metin Feyzioğlu oldu. Yeni Prag Büyükelçisi olan isim hakkında kimdir, aslen nereli soruları ise vatandaşın gündeminde yer aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Prag Büyükelçisi olarak Metin Feyzioğlu atanırken hayatına dair bilgiler ve daha önce hangi görevlerde bulunduğu merak konusu oldu.

PRAG BÜYÜKELÇİSİ METİN FEYZİOĞLU KİMDİR?

7 Temmuz 1969 tarihinde İstanbul'da doğan isim Türk ceza hukuku profesörü, diplomat ve eski Türkiye Barolar Birliği başkanıdır.

2013-2021 aralığında Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı görevini yürüten isim Turhan Feyzioğlu'nun torunu olurken CHP Parti Meclisi üyeliğinden 2019 yılında istifa etti.

Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu, eski Türkiye Barolar Birliği başkanı - 1. Resim

30 Ekim 2022'de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğine atanmıştı.

Evli ve 2 kız çocuğu olan isim Türkiye Barolar Birliği 32. Olağan genel kurulunda 209 oy alarak  26 Mayıs 2013 tarihinde Türkiye Barolar Birliği'nin 8. başkanı seçildi.

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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