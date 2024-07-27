Prag Büyükelçisi olan Metin Feyzioğlu, eski Türkiye Barolar Birliği başkanı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2024 17:15 - Güncelleme: 27 Temmuz 2024 17:20 - Güncelleme:

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni büyükelçilik görevleri kararı alırken Prag Büyükelçisi olan isim Metin Feyzioğlu oldu. Yeni Prag Büyükelçisi olan isim hakkında kimdir, aslen nereli soruları ise vatandaşın gündeminde yer aldı.

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