Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir, kaç yaşındaydı? İoanna Kuçuradi'nin hayat hikayesi

Felsefe ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. İoanna Kuçuradi, hayatını kaybetti. 1980 yılından beri Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yapan İoanna Kuçuradi'nin "insan olmaya" dair sözleri sosyal medyada binlerce kişi tarafından beğenilip paylaşılıyor. Peki, Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir, kaç yaşındaydı?

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Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı ve Dünya Felsefe Kuruluşları Federasyonu Onursal Başkanı Kuçuradi, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını yitirdi.

Kuçuradi'nin cenazesi, 4 Ekim'de Maltepe Üniversitesi Mimar Vedat Çakırca Konferans Salonu'nda düzenlenecek törenin ardından Şişli Rum Ortodoks Mezarlığı'na defnedilecek.

PROF DR. İOANNA KUÇURADİ HAYAT HİKAYESİ

İoanna Kuçuradi, 4 Ekim 1936'da İstanbul'da dünyaya geldi. 1954'te Zapyon Kız Lisesinden, 1959'da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olan Kuçuradi, 1965'te doktora derecesini aldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesinde 1965-1968 yıllarında görev yapan İoanna Kuçuradi, 1970'te doçent, 1978'de profesör oldu.

Hacettepe Üniversitesi Felsefe Bölümünü 1969'da kuran Kuçuradi, 2003'e kadar bölüm başkanlığı görevini yürüttü.

Kuçuradi, 1997'den itibaren Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünü yürüttü, merkez bünyesinde kurulan UNESCO Kürsüsünün de başkanlığını üstlendi.

Türkiye Felsefe Kurumunun başkanlığını yürüten Kuçuradi, Uluslararası Felsefe Dernekleri Federasyonunda da çeşitli görevlerde bulundu ve federasyonun başkanlığını yaptı.

Felsefe, etik, insan hakları ve değerler alanlarında çalışmalar yapan Kuçuradi, ulusal ve uluslararası çeşitli kuruluşlarda görev aldı.

Prof. Dr. İoanna Kuçuradi kimdir, kaç yaşındaydı? İoanna Kuçuradinin hayat hikayesi

ESERLERİ VE ÖDÜLLERİ

Kuçuradi'nin "Nietzsche ve İnsan", "Schopenhauer ve İnsan", "İnsan ve Değerleri", "Etik", "Sanata Felsefeyle Bakmak" ve "Çağın Olayları Arasında" adlı eserleri bulunuyor.

Dr. İoanna Kuçuradi, çalışmaları dolayısıyla Goethe Madalyası, Türkiye Bilimler Akademisi Ödülü, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Özgürlüğü Ödülü ve çeşitli uluslararası onur ödüllerine layık görüldü.

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