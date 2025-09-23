Queen of Tears finali nasıl bitti? Aşk ve Gözyaşı Kore versiyonu merak ediliyor

Hande Erçel ve Barış Arduç’un başrollerinde yer aldığı Aşk ve Gözyaşı, Kore dizisi Queen of Tears’dan uyarlandı. Kore versiyonunun nasıl sona erdiği ve Türk uyarlamasında finalin nasıl işleneceği izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

QUEEN OF TEARS FİNALİ NASIL BİTTİ?

2024 yapımı Güney Kore dizisi Queen of Tears, güçlü iş kadını Hong Hae-in ve mütevazı bir geçmişten gelen avukat Baek Hyun-woo’nun evlilik hikayesini konu alıyor.

Dizi boyunca çift, hem kişisel hem de duygusal açıdan büyük sınavlardan geçiyor. Hae-in’in ölümcül bir hastalıkla mücadelesi, hikayenin dramatik yönünü öne çıkarırken, Hyun-woo’nun bu süreçteki davranışı ve evliliklerinin geçirdiği süreç yakından takip ediliyor.,

Final bölümünde Hae-in, uzun süren tedavi sürecinden başarıyla çıkarak sağlığına kavuşur. Çift, yaşanan tüm kırgınlıkları ve yanlış anlamaları geride bırakarak birbirine yeniden güvenmeyi öğrenir. Hayatlarının kalanını daha sakin ve huzurlu geçirmek isteyen Hyun-woo ve Hae-in, küçük bir kasabaya taşınır.

AŞK VE GÖZYAŞI MEYRA ÖLÜYOR MU?

Aşk ve Gözyaşı dizisi, Kore versiyonu Queen of Tears’tan uyarlanıyor ancak finalin birebir aynı olup olmayacağı merak konusu.

Dizinin orijinalinde kadın başrol ölmez ve sağlığına kavuşarak mutlu bir hayat sürer. Bu nedenle izleyiciler, ATV’de yayınlanan uyarlamada Meyra karakterinin akıbetini özellikle sorguluyor.

Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk bölümünde Meyra’nın hastalığını açıklamasıyla dramatik bir sahne yaşanmıştı. Bu da izleyicilerin “Meyra ölecek mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Kore versiyonunda böyle bir ölüm yaşanmamış olsa da Türk yapımında senaryonun farklı şekilde işlenebilir. Bu sorunun cevabı ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

QUEEN OF TEARS KAÇ BÖLÜM SÜRDÜ?

Queen of Tears toplam 16 bölüm sürdü. Bölümler 90 dakika yakın sürüyor.